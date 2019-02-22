Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

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Мэрия Новосибирска рассматривает вопрос замещения снегоплавильни зарубежного производства на отечественные установки.

В Новосибирске сравнили работу снегоплавильных установок новосибирского и зарубежного производства. Уже рассматривается вопрос использования только отечественных установок. Об этом сообщил Анатолий Локоть на встрече с журналистами 22 февраля.

С начала 2019 года началось сравнение снегоплавильных установок зарубежного и отечественного производства. В Новосибирске с 2016 года работает станция с использованием канадского оборудования. На заводе «Труд» с начала 2019 года начала работу отечественная машина.

«После нового года заработала новая снегоплавильная станция. Установка сделана предприятием “Труд” и располагается на территории завода. По результатам предварительной проверки отечественная установка выигрывает в энергопотреблении и по отношению всеядности к снегу», – прокомментировал Анатолий Локоть.

Если опыт использования новой установки будет положительным, мэрия Новосибирска рассмотрит вопрос привлечения новых частных операторов для снегоплавления. Работа станции на заводе «Труд» началась после нового года. По окончанию этого сезона будут сравнены показатели и вынесено решение по использованию новых снегоплавильных установок.

Напомним, Анатолий Локоть обратился к жителям Новосибирска с просьбой сообщать о проблемах с кровлями крыш, на которых образуются сосульки и скапливается талый снег.