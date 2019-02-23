В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

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В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкамРубрика: общество
23.02.2019 08:03
фото с сайта pixabay.com
В День защитника Отечества любой новосибирец сможет принять участие в лыжном забеге.
Сегодня, 23 февраля, на стадионе «Красное знамя» (улица Тимирязева, 5) в память о новосибирских лыжных батальонах пройдёт открытое первенство города «Гонка мужества – 73-й Мемориал Федора Ивачёва». Принять в нём участие может любой желающий, имеющий к этому медицинский допуск, возрастом от 14 до 80 лет.
Участников будут делить в соответствии с их возрастом, однако можно себя заявить и на любую дистанцию вне конкурса. Длина круга составляет 10 километров, забеги будут следующие:
- 30 километров для мужчин;
- 20 километров для женщин;
- 10 километров для юниоров, женщин старше 55 лет и мужчин старше 70 лет.
Победителей и призёров в последнем забеге определят отдельно по возрастным группам. Зарегистрироваться на забег и получить к нему допуск можно на месте мероприятия до 10 часов.
Программа:
- 11:00. Церемония открытия;
- 11:15. Старт на 30 километров;
- 11:20. Старт на 20 километров;
- 11:25. Старт на 10 километров.
«Для участников гонки на лыжной трассе будут организованы пункты питания. Смена лыж запрещается», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Напомним, в феврале более 11 тысяч жителей Новосибирска приняло участие в «Лыжне России».
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