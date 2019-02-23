В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

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В День защитника Отечества любой новосибирец сможет принять участие в лыжном забеге.

Сегодня, 23 февраля, на стадионе «Красное знамя» (улица Тимирязева, 5) в память о новосибирских лыжных батальонах пройдёт открытое первенство города «Гонка мужества – 73-й Мемориал Федора Ивачёва». Принять в нём участие может любой желающий, имеющий к этому медицинский допуск, возрастом от 14 до 80 лет.

Участников будут делить в соответствии с их возрастом, однако можно себя заявить и на любую дистанцию вне конкурса. Длина круга составляет 10 километров, забеги будут следующие:

30 километров для мужчин;

20 километров для женщин;

10 километров для юниоров, женщин старше 55 лет и мужчин старше 70 лет.

Победителей и призёров в последнем забеге определят отдельно по возрастным группам. Зарегистрироваться на забег и получить к нему допуск можно на месте мероприятия до 10 часов.

Программа:

11:00. Церемония открытия;

11:15. Старт на 30 километров;

11:20. Старт на 20 километров;

11:25. Старт на 10 километров.

«Для участников гонки на лыжной трассе будут организованы пункты питания. Смена лыж запрещается», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, в феврале более 11 тысяч жителей Новосибирска приняло участие в «Лыжне России».