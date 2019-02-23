В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

3 балла
-6
65.51 74.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

вчера 14:44 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матче

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

Рубрика: общество

23.02.2019 08:03

фото с сайта pixabay.com

В День защитника Отечества любой новосибирец сможет принять участие в лыжном забеге.

Сегодня, 23 февраля, на стадионе «Красное знамя» (улица Тимирязева, 5) в память о новосибирских лыжных батальонах пройдёт открытое первенство города «Гонка мужества – 73-й Мемориал Федора Ивачёва». Принять в нём участие может любой желающий, имеющий к этому медицинский допуск, возрастом от 14 до 80 лет.

Участников будут делить в соответствии с их возрастом, однако можно себя заявить и на любую дистанцию вне конкурса. Длина круга составляет 10 километров, забеги будут следующие:

  • 30 километров для мужчин;
  • 20 километров для женщин;
  • 10 километров для юниоров, женщин старше 55 лет и мужчин старше 70 лет.

Победителей и призёров в последнем забеге определят отдельно по возрастным группам. Зарегистрироваться на забег и получить к нему допуск можно на месте мероприятия до 10 часов.

Программа:

  • 11:00. Церемония открытия;
  • 11:15. Старт на 30 километров;
  • 11:20. Старт на 20 километров;
  • 11:25. Старт на 10 километров.

«Для участников гонки на лыжной трассе будут организованы пункты питания. Смена лыж запрещается», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, в феврале более 11 тысяч жителей Новосибирска приняло участие в «Лыжне России».

 

Теги: лыжи спорт Мэрия Новосибирска

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

вчера 14:44 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матче

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 09:21

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
21.12.2018

Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир

Читать далее
Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской вчера 14:44 В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка 21.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы го...

Image

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

Image

Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу...