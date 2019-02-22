В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

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Сотрудники ФСБ 20 февраля в клинике провели обыски и выемку документов; действия были связаны с расследованием дела о коррупции должностных лиц.

Сегодня, 22 февраля, с 10:00 в суде Центрального района Новосибирска начались слушания по избранию меры пресечения сотрудникам клиники Мешалкина, которых подозревают в коррупции.

20 февраля в клинике имени Мешалкина сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов. Как уточнили в силовом ведомстве, действия были связаны с расследованием дела о коррупции должностных лиц и, в частности, заместителя директора по научной работе Евгения Покушалова.

Речь идёт о растрате и отмывании более 1 миллиарда 300 миллионов рублей.

Первым судья Алла Веселых вынесет решение о мере пресечения для Евгения Покушалова. Как сообщает наш корреспондент, который находится в суде, топ-менеджера клиники уже доставили в суд.

Напомним, клиника Мешалкина – это крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны.