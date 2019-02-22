В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

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online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях
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В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресеченияРубрика: общество
22.02.2019 10:14
фото с сайта pixabay.com
Сотрудники ФСБ 20 февраля в клинике провели обыски и выемку документов; действия были связаны с расследованием дела о коррупции должностных лиц.
Сегодня, 22 февраля, с 10:00 в суде Центрального района Новосибирска начались слушания по избранию меры пресечения сотрудникам клиники Мешалкина, которых подозревают в коррупции.
20 февраля в клинике имени Мешалкина сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов. Как уточнили в силовом ведомстве, действия были связаны с расследованием дела о коррупции должностных лиц и, в частности, заместителя директора по научной работе Евгения Покушалова.
Речь идёт о растрате и отмывании более 1 миллиарда 300 миллионов рублей.
Первым судья Алла Веселых вынесет решение о мере пресечения для Евгения Покушалова. Как сообщает наш корреспондент, который находится в суде, топ-менеджера клиники уже доставили в суд.
Напомним, клиника Мешалкина – это крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны.
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online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях
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