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В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

Рубрика: общество

22.02.2019 10:14

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники ФСБ 20 февраля в клинике провели обыски и выемку документов; действия были связаны с расследованием дела о коррупции должностных лиц.

Сегодня, 22 февраля, с 10:00 в суде Центрального района Новосибирска начались слушания по избранию меры пресечения сотрудникам клиники Мешалкина, которых подозревают в коррупции. 

20 февраля в клинике имени Мешалкина сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов. Как уточнили в силовом ведомстве, действия были связаны с расследованием дела о коррупции должностных лиц и, в частности, заместителя директора по научной работе Евгения Покушалова. 

Речь идёт о растрате и отмывании более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. 

Первым судья Алла Веселых вынесет решение о мере пресечения для Евгения Покушалова. Как сообщает наш корреспондент, который находится в суде, топ-менеджера клиники уже доставили в суд. 

Напомним, клиника Мешалкина – это крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны. 

Теги: Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина

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online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

вчера 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

вчера 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

Женщина продавала опасные для здоровья БАДы в фитнес-клубе Новосибирска

вчера 17:59 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский 2ГИС вошёл в первую десятку самых дорогих российских онлайн-компаний

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Инженеры НГТУ разработали двигатель для поезда по поиску алмазов

вчера 17:15 Наука 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

вчера 16:43 Хроника 0 Коммент.

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