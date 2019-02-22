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В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

Рубрика: общество

22.02.2019 17:02

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Согласно поддельным документам, здание было готово, но фактически оно не было достроено как внутри, так и снаружи.

Прокуратура Кировского района не допустила к работе недостроенное здание торгового центра на улице 15-й Бронный переулок. Проверка показала, что кадастровый инженер здания подавал документы в мэрию с ложными данными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Новосибирска.

Торговый центр в Кировском районе построили с отступлениями от проектных документов. Застройщик пытался получить в мэрии разрешение на ввод в эксплуатацию здания, предъявив документы, в которые инженер внёс ложные сведения о готовности здания для работы.

Прокуратура объявила застройщику предостережение о недопустимости эксплуатации здания до тех пор, пока он не получит документы. В отношении кадастрового инженера заместителем прокурора района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП, ему грозит наказание в виде административного штрафа до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет. 

Напомним, прокурор Кировского района подал исковое заявление в суд с требованием снести один из крупных ТЦ Новосибирска.

Теги: прокуратура Торговый центр

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сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

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