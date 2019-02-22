В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Согласно поддельным документам, здание было готово, но фактически оно не было достроено как внутри, так и снаружи.

Прокуратура Кировского района не допустила к работе недостроенное здание торгового центра на улице 15-й Бронный переулок. Проверка показала, что кадастровый инженер здания подавал документы в мэрию с ложными данными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Новосибирска.

Торговый центр в Кировском районе построили с отступлениями от проектных документов. Застройщик пытался получить в мэрии разрешение на ввод в эксплуатацию здания, предъявив документы, в которые инженер внёс ложные сведения о готовности здания для работы.

Прокуратура объявила застройщику предостережение о недопустимости эксплуатации здания до тех пор, пока он не получит документы. В отношении кадастрового инженера заместителем прокурора района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП, ему грозит наказание в виде административного штрафа до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.

Напомним, прокурор Кировского района подал исковое заявление в суд с требованием снести один из крупных ТЦ Новосибирска.