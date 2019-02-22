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В соцсетях опубликовали видео, где омич жаловался на плохое лечение; в скором времени мужчина скончался, а в минздраве заявляют, что врачи следили за его состоянием день и ночь.

Омский минздрав отреагировал на скандал, связанный с гибелью экс-заключённого в больнице. Всё началось с того, что утром 22 февраля в соцсетях опубликовали видео из Омского клинического противотуберкулезного диспансера, где больной Иван жаловался на то, что его никто не лечит.

Мужчину освободили от тюремного заключения досрочно по решению суда и сразу отправили в больницу. Однако, по его словам, врач заходил к нему в палату раз в две недели и никто не беспокоился о его здоровье. В тот же день стало известно о смерти Ивана.

В минздраве же заявили, что пациент страдал от хронического заболеваниях лёгких и с первого дня поступления в диспансер его лечили. За ним наблюдали круглые сутки, однако его состояние всё равно ухудшалось, пока он не скончался этим утром.

«Фaкт того, что пaциент пoлучает лeчение во врeмя пребывания в стaционаре, пoдтверждается в тoм числе и кaдрами рaзмещённого видео – съёмка прoизводится в мoмент, когда мужчинe осущeствляется внутривeнное ввeдение лекaрственных прeпаратов чeрез катетер, устaновленный в пoдключичной вeне спрaва», – отметили в министерстве.

Напомним, в феврале болотнинских соцработников обвинили в халатности после смерти ребёнка от туберкулёза.