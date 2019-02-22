Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

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Крушение самолёта «Вильга-35А» произошло летом 2017 года; самолёт разбился при взлёте вместе с пилотом из-за халатности работника, который не сообщил о неисправности руля.

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело, возбуждённое в отношении работника Новосибирского авиационного клуба ДОСААФ России, по вине которого в августе 2017 года погиб пилот.

Мужчина занимался техническим обслуживанием самолёта «Вильга-35А» и знал заранее, что у машины неисправна рулевая система. Несмотря на это, техник пять месяцев не сообщал о поломке начальству, продолжая давать добро на использование неисправной машины.

«...11 августа 2017 года, находясь на аэродроме "Бердск-Центральный", зная об обнаруженных им повреждениях руля высоты самолёта, не отстранил воздушное судно от полётов, а сообщил о его готовности к полёту. В результате чего 11 августа 2017 года при взлете самолёт "Вильга-35А" потерпел крушение, что повлекло по неосторожности смерть человека, а также причинение крупного ущерба в связи с уничтожением самолёта», – говорится на сайте Бердского городского суда.

Легкомоторный самолёт «Вильга» производит польская фирма «PLZ» (польск. Państwowe Zakłady Lotnicze – Государственный авиационный завод). В 1983 году на самолёте такого типа польские пилоты завоевали первое место на чемпионате мира по воздушному ориентированию. Его стоимость варьируется от 1,7 до 3 миллионов рублей.

Подсудимого обвиняют в причинении смерти по неосторожности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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