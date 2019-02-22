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Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

22.02.2019 10:56

фото с сайта wikipedia.org

Крушение самолёта «Вильга-35А» произошло летом 2017 года; самолёт разбился при взлёте вместе с пилотом из-за халатности работника, который не сообщил о неисправности руля. 

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело, возбуждённое в отношении работника Новосибирского авиационного клуба ДОСААФ России, по вине которого в августе 2017 года погиб пилот. 

Мужчина занимался техническим обслуживанием самолёта «Вильга-35А» и знал заранее, что у машины неисправна рулевая система. Несмотря на это, техник пять месяцев не сообщал о поломке начальству, продолжая давать добро на использование неисправной машины. 

«...11 августа 2017 года, находясь на аэродроме "Бердск-Центральный", зная об обнаруженных им повреждениях руля высоты самолёта, не отстранил воздушное судно от полётов, а сообщил о его готовности к полёту. В результате чего 11 августа 2017 года при взлете самолёт "Вильга-35А" потерпел крушение, что повлекло по неосторожности смерть человека, а также причинение крупного ущерба в связи с уничтожением самолёта», – говорится на сайте Бердского городского суда. 

Легкомоторный самолёт «Вильга» производит польская фирма «PLZ» (польск. Państwowe Zakłady Lotnicze – Государственный авиационный завод). В 1983 году на самолёте такого типа польские пилоты завоевали первое место на чемпионате мира по воздушному ориентированию. Его стоимость варьируется от 1,7 до 3 миллионов рублей. 

Подсудимого обвиняют в причинении смерти по неосторожности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. 

Напомним, новосибирцы сумели поймать на камеру необычный лайнер с нарисованным на носу барсом.

Теги: Бердск Новосибирская область суд Бердский суд Пилот Лётчик Крушение

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сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

вчера 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

вчера 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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