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Рубрика: проиcшествия

22.02.2019 11:40

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ИВАНА БЛАГОДЫРЯ В СОЦСЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»

По данным суда Фрунзенского района Владивостока, Благодырь проходит по одному делу с депутатом заксобрания Приморья.

Приморский краевой суд оставил без изменения меру пресечения арестованному в Новосибирске и этапированному на Дальний Восток зампреду СО РАН, сообщило «РИА Новости». 

В СО РАН Иван Благодырь устроился в 2017 году заместителем председателя по организационному развитию. До этого много лет занимал ведущие должности в научных и промышленных структурах Дальневосточного региона. 

По данным суда Фрунзенского района Владивостока, Благодырь проходит по одному делу с депутатом заксобрания Приморья и, по совместительству, исполнительным директором энергетической компании. 

Ивана Благодыря подозревают в подстрекательстве к присвоению и растрате средств, совершённому организованной группой. 

Напомним, зампреда СО РАН задержали в Новосибирске 9 февраля. 

Теги: СО РАН

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Лента новостей

Предложить новость

online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

вчера 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

вчера 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

Женщина продавала опасные для здоровья БАДы в фитнес-клубе Новосибирска

вчера 17:59 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский 2ГИС вошёл в первую десятку самых дорогих российских онлайн-компаний

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Инженеры НГТУ разработали двигатель для поезда по поиску алмазов

вчера 17:15 Наука 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

вчера 16:43 Хроника 0 Коммент.

Киркоров и Леонтьев подписали шлемы хоккеистам после выступления в Новосибирске

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

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