Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

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Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреляРубрика: проиcшествия
22.02.2019 11:40
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ИВАНА БЛАГОДЫРЯ В СОЦСЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»
По данным суда Фрунзенского района Владивостока, Благодырь проходит по одному делу с депутатом заксобрания Приморья.
Приморский краевой суд оставил без изменения меру пресечения арестованному в Новосибирске и этапированному на Дальний Восток зампреду СО РАН, сообщило «РИА Новости».
В СО РАН Иван Благодырь устроился в 2017 году заместителем председателя по организационному развитию. До этого много лет занимал ведущие должности в научных и промышленных структурах Дальневосточного региона.
По данным суда Фрунзенского района Владивостока, Благодырь проходит по одному делу с депутатом заксобрания Приморья и, по совместительству, исполнительным директором энергетической компании.
Ивана Благодыря подозревают в подстрекательстве к присвоению и растрате средств, совершённому организованной группой.
Напомним, зампреда СО РАН задержали в Новосибирске 9 февраля.
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