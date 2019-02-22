Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ИВАНА БЛАГОДЫРЯ В СОЦСЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»

По данным суда Фрунзенского района Владивостока, Благодырь проходит по одному делу с депутатом заксобрания Приморья.

Приморский краевой суд оставил без изменения меру пресечения арестованному в Новосибирске и этапированному на Дальний Восток зампреду СО РАН, сообщило «РИА Новости».

В СО РАН Иван Благодырь устроился в 2017 году заместителем председателя по организационному развитию. До этого много лет занимал ведущие должности в научных и промышленных структурах Дальневосточного региона.

По данным суда Фрунзенского района Владивостока, Благодырь проходит по одному делу с депутатом заксобрания Приморья и, по совместительству, исполнительным директором энергетической компании.

Ивана Благодыря подозревают в подстрекательстве к присвоению и растрате средств, совершённому организованной группой.

Напомним, зампреда СО РАН задержали в Новосибирске 9 февраля.