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20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

23.02.2019 12:01

фото с официальной страницы спасателей МАСС во "Вконтакте"

Очевидцы вызвали спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы и пытались самостоятельно вскрыть дверь гаража. 

В Ленинском районе Новосибирска на улице Широкой в одном из гаражных боксов был замечен автомобиль с работающим двигателем. Через замочную скважину очевидцы четко видели сидящего в машине мужчину, возможно, без признаков жизни. Незамедлительно были вызваны спасатели и скорая помощь. 

Через 15 минут спасатели прибыли на место, к этому времени родственники и соседи по гаражному кооперативу смогли вскрыть дверь и выкатить автомобиль из бокса. Как оказалось, внутри находился молодой человек 1999 года рождения. Спасатели его осмотрели и смогли прощупать слабый пульс. Парень был экстренно эвакуирован в машину скорой помощи и доставлен в 34-ю городскую больницу. Теперь за его жизнь борются врачи. 

Спасатели напоминают, что отравление окисью углерода является опасным для жизни. Тысячи водителей ежегодно гибнут по всей стране из-за заведённого в закрытом гараже автомобиля. Отравление происходит буквально за несколько минут. И человек может этого даже не почувствовать.  

Напомним, в Бийске семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом.

Теги: спасатели отравление

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Лента новостей

Предложить новость

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

вчера 14:44 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матче

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

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