20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

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20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
23.02.2019 12:01
фото с официальной страницы спасателей МАСС во "Вконтакте"
Очевидцы вызвали спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы и пытались самостоятельно вскрыть дверь гаража.
В Ленинском районе Новосибирска на улице Широкой в одном из гаражных боксов был замечен автомобиль с работающим двигателем. Через замочную скважину очевидцы четко видели сидящего в машине мужчину, возможно, без признаков жизни. Незамедлительно были вызваны спасатели и скорая помощь.
Через 15 минут спасатели прибыли на место, к этому времени родственники и соседи по гаражному кооперативу смогли вскрыть дверь и выкатить автомобиль из бокса. Как оказалось, внутри находился молодой человек 1999 года рождения. Спасатели его осмотрели и смогли прощупать слабый пульс. Парень был экстренно эвакуирован в машину скорой помощи и доставлен в 34-ю городскую больницу. Теперь за его жизнь борются врачи.
Спасатели напоминают, что отравление окисью углерода является опасным для жизни. Тысячи водителей ежегодно гибнут по всей стране из-за заведённого в закрытом гараже автомобиля. Отравление происходит буквально за несколько минут. И человек может этого даже не почувствовать.
Напомним, в Бийске семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом.
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Лента новостей
Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году
Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты
Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области
Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области
Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка
В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС
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