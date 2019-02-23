20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

фото с официальной страницы спасателей МАСС во "Вконтакте"

Очевидцы вызвали спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы и пытались самостоятельно вскрыть дверь гаража.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Широкой в одном из гаражных боксов был замечен автомобиль с работающим двигателем. Через замочную скважину очевидцы четко видели сидящего в машине мужчину, возможно, без признаков жизни. Незамедлительно были вызваны спасатели и скорая помощь.

Через 15 минут спасатели прибыли на место, к этому времени родственники и соседи по гаражному кооперативу смогли вскрыть дверь и выкатить автомобиль из бокса. Как оказалось, внутри находился молодой человек 1999 года рождения. Спасатели его осмотрели и смогли прощупать слабый пульс. Парень был экстренно эвакуирован в машину скорой помощи и доставлен в 34-ю городскую больницу. Теперь за его жизнь борются врачи.

Спасатели напоминают, что отравление окисью углерода является опасным для жизни. Тысячи водителей ежегодно гибнут по всей стране из-за заведённого в закрытом гараже автомобиля. Отравление происходит буквально за несколько минут. И человек может этого даже не почувствовать.

Напомним, в Бийске семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом.