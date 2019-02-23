Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта

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Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемётаРубрика: общество
23.02.2019 13:35
Скриншот из видеопоздравления
На странице в социальной сети Instagram мэр Новосибирска опубликовал необычное видео, где он стреляет из пулемёта в честь Дня защитника Отечества.
Анатолий Локоть так решил поздравить мужчин Новосибирска с праздником. По видеозаписи можно понять, что мэр берёт в руки оружие не впервые: он ловко стреляет по мишеням.
Также накануне Дня защитника Отечества Анатолий Локоть поздравил новосибирцев на сайте мэрии.
«Я благодарю вас за труд на благо Новосибирска, неравнодушие, целеустремлённость, активную жизненную позицию. Пусть над вами всегда будет мирное небо, а рядом — близкие люди, которые поддержат в трудную минуту и разделят с вами радость побед. Желаю вам счастья, благополучия, здоровья, силы духа, чистых помыслов, мира и покоя в сердце», – написал он в обращении.
Напомним, 19 февраля 2019 года Анатолий Локоть призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб.
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