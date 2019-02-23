Два юных новосибирских героя получили награды за мужество

На фото справа Никита Завалишин, фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

Пятилетний Артём и 15-летний Никита получили ценные подарки и благодарности за спасение жизни в экстремальных ситуациях.

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области накануне 23 февраля с праздником поздравляли не только профессиональных спасателей, но и тех, кто проявил особое мужество при спасении другого человека.

Артёму Сорокину всего пять лет, но он уже стал знаменитостью, потому что в октябре 2018 года спас жизнь своей маме. Она потеряла сознание из-за резко поднявшегося артериального давления. Мальчик немедленно набрал номер службы 112. Он не знал адреса проживания, потому что семья только переехала в новую квартиру, но пытался объяснить, что маме очень плохо. Мама периодически приходила в себя и смогла сказать малышу адрес, а он уже сообщил спасателям. Врачи быстро приехали и оказали экстренную помощь: женщина на тот момент не могла шевелиться и не чувствовала ног.

Второй юный герой — Никита Завалишин из Искитима. В начале февраля 15-летний мальчик вынес из горящего дома парализованного дедушку. Подросток оказался рядом с частным домом вместе со своей мамой. Женщина растерялась, а сын, наоборот, не раздумывая, бросился в огонь. На руках он донёс инвалида до своего дома, после чего вызвал пожарных. Сразу после произошедшего юноша признавался, что не считает свой поступок героическим, на его месте, сказал он, так поступил бы каждый.

Напомним, жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда.