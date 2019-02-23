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Два юных новосибирских героя получили награды за мужество

Рубрика: общество

23.02.2019 15:51

На фото справа Никита Завалишин, фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

Пятилетний Артём и 15-летний Никита получили ценные подарки и благодарности за спасение жизни в экстремальных ситуациях. 

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области накануне 23 февраля с праздником поздравляли не только профессиональных спасателей, но и тех, кто проявил особое мужество при спасении другого человека.  

Артёму Сорокину всего пять лет, но он уже стал знаменитостью, потому что в октябре 2018 года спас жизнь своей маме. Она потеряла сознание из-за резко поднявшегося артериального давления. Мальчик немедленно набрал номер службы 112. Он не знал адреса проживания, потому что семья только переехала в новую квартиру, но пытался объяснить, что маме очень плохо. Мама периодически приходила в себя и смогла сказать малышу адрес, а он уже сообщил спасателям. Врачи быстро приехали и оказали экстренную помощь: женщина на тот момент не могла шевелиться и не чувствовала ног.  

Второй юный герой — Никита Завалишин из Искитима. В начале февраля 15-летний мальчик вынес из горящего дома парализованного дедушку. Подросток оказался рядом с частным домом вместе со своей мамой. Женщина растерялась, а сын, наоборот, не раздумывая, бросился в огонь. На руках он донёс инвалида до своего дома, после чего вызвал пожарных. Сразу после произошедшего юноша признавался, что не считает свой поступок героическим, на его месте, сказал он, так поступил бы каждый. 

Напомним, жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда.

Теги: дети спасение героический поступок

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В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

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