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Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

Рубрика: проиcшествия

23.02.2019 12:59

фото из паблика "Инцидент. Новосибирск" во "Контакте"

Огонь с дома пенсионеров перекинулся на соседнее строение и оставил без крова многодетную семью. 

Сегодня, 23 февраля, в Бердске произошёл пожар в частном доме на улице Лазо. При тушении обнаружены тела пожилой супружеской пары. На месте работают следователи, причина пожара пока не установлена. Предварительно известно, что возгорание произошло снаружи дома, возле хозпостроек. 

Огонь полностью уничтожил дом пенсионеров и перекинулся на соседний, в котором проживала многодетная семья. Взрослые и трое детей не пострадали, их успели разбудить очевидцы. Но дом полностью выгорел внутри, огонь также уничтожил стоявший во дворе автомобиль. 

Напомним, в начале февраля четыре малолетних ребёнка и их мать погибли при пожаре в Краснозёрском районе.

Теги: пожары

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Предложить новость

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

вчера 14:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

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