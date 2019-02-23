Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

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Двое пенсионеров погибли в горящем доме в БердскеРубрика: проиcшествия
23.02.2019 12:59
фото из паблика "Инцидент. Новосибирск" во "Контакте"
Огонь с дома пенсионеров перекинулся на соседнее строение и оставил без крова многодетную семью.
Сегодня, 23 февраля, в Бердске произошёл пожар в частном доме на улице Лазо. При тушении обнаружены тела пожилой супружеской пары. На месте работают следователи, причина пожара пока не установлена. Предварительно известно, что возгорание произошло снаружи дома, возле хозпостроек.
Огонь полностью уничтожил дом пенсионеров и перекинулся на соседний, в котором проживала многодетная семья. Взрослые и трое детей не пострадали, их успели разбудить очевидцы. Но дом полностью выгорел внутри, огонь также уничтожил стоявший во дворе автомобиль.
Напомним, в начале февраля четыре малолетних ребёнка и их мать погибли при пожаре в Краснозёрском районе.
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Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области
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