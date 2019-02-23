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МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских

Рубрика: проиcшествия

23.02.2019 17:58

Фото с сайта pixabay.com

Сотрудницы полиции заказали мужчинам на праздник стриптиз; один из присутствующих заснял происходящее на видео и выложил в сеть.

МВД Бурятии начало проверку из-за опубликованного видео, которое с каждым днём набирает популярность. Корпоратив Октябрьского отдела полиции Улад-Удэ появился в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 23 февраля, в три часа ночи.

Подписчики сообщества отнеслись к такому контенту неоднозначно. Некоторые считают, что это нарушает моральный облик полицейского.

 

«Я в шоке. Единственное над чем есть вариант посмеяться, так это над тем, что данное происшествие происходит в актовом зале. Так ещё и сотрудники дублируют. Вы полицейские. Оставляйте это за дверьми КПП», – оставил возмущённые комментарий пользователь Кирилл Курьяков. 

Некоторые осуждают не поступок полицейских, а тех, кто выложил видео.

«Пытались нормальный праздник сделать, отвлечь полицейских от службы. Но нет же, надо специально слить в сеть, чтобы все поохали и поахали», – высказал своё мнение подписчик группы Игорь Игорев.

В главке проверят Октябрьский отдел полиции и выявят, кто нарушил служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. Их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, 14 февраля 2019 года новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском бизнесмене.

Теги: полиция праздники гу мвд

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сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

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Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

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