МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских

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Сотрудницы полиции заказали мужчинам на праздник стриптиз; один из присутствующих заснял происходящее на видео и выложил в сеть.

МВД Бурятии начало проверку из-за опубликованного видео, которое с каждым днём набирает популярность. Корпоратив Октябрьского отдела полиции Улад-Удэ появился в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 23 февраля, в три часа ночи.

Подписчики сообщества отнеслись к такому контенту неоднозначно. Некоторые считают, что это нарушает моральный облик полицейского.

«Я в шоке. Единственное над чем есть вариант посмеяться, так это над тем, что данное происшествие происходит в актовом зале. Так ещё и сотрудники дублируют. Вы полицейские. Оставляйте это за дверьми КПП», – оставил возмущённые комментарий пользователь Кирилл Курьяков.

Некоторые осуждают не поступок полицейских, а тех, кто выложил видео.

«Пытались нормальный праздник сделать, отвлечь полицейских от службы. Но нет же, надо специально слить в сеть, чтобы все поохали и поахали», – высказал своё мнение подписчик группы Игорь Игорев.

В главке проверят Октябрьский отдел полиции и выявят, кто нарушил служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. Их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, 14 февраля 2019 года новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском бизнесмене.