МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских

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МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейскихРубрика: проиcшествия
23.02.2019 17:58
Фото с сайта pixabay.com
Сотрудницы полиции заказали мужчинам на праздник стриптиз; один из присутствующих заснял происходящее на видео и выложил в сеть.
МВД Бурятии начало проверку из-за опубликованного видео, которое с каждым днём набирает популярность. Корпоратив Октябрьского отдела полиции Улад-Удэ появился в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 23 февраля, в три часа ночи.
Подписчики сообщества отнеслись к такому контенту неоднозначно. Некоторые считают, что это нарушает моральный облик полицейского.
«Я в шоке. Единственное над чем есть вариант посмеяться, так это над тем, что данное происшествие происходит в актовом зале. Так ещё и сотрудники дублируют. Вы полицейские. Оставляйте это за дверьми КПП», – оставил возмущённые комментарий пользователь Кирилл Курьяков.
Некоторые осуждают не поступок полицейских, а тех, кто выложил видео.
«Пытались нормальный праздник сделать, отвлечь полицейских от службы. Но нет же, надо специально слить в сеть, чтобы все поохали и поахали», – высказал своё мнение подписчик группы Игорь Игорев.
В главке проверят Октябрьский отдел полиции и выявят, кто нарушил служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. Их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, 14 февраля 2019 года новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском бизнесмене.
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