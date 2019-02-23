Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

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Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамотыРубрика: общество
23.02.2019 10:41
фото с сайта pixabay.com
Сотрудникам ГИБДД Константину Соловьёву и Станиславу Яппарову за героический поступок вручены благодарственные письма.
За проявленное мужество их поблагодарили и поздравили с Днем защитника Отечества руководители областного главка. В декабре 2018 года сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по городу Кемерово на пожаре спасли жизнь пенсионерке, у которой не было шансов выбраться из пылающего дома.
Огонь полностью перегородил проход к двери, а покинуть помещение через окно женщина не могла, потому что везде стояли решётки. Усугубляли ситуацию находящиеся в доме три баллона с газом, которые могли взорваться в любой момент.
Инспекторы приняли решение с помощью служебного автомобиля и троса вырвать решётки и вытащить пенсионерку из огня. Они усадили 71-летнюю женщину в служебный автомобиль и отвезли на безопасное расстояние от дома.
Напомним, в январе в Бердске сотрудники полиции спасли пожилую пару из горящего дома.
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