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Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

Рубрика: общество

23.02.2019 10:41

фото с сайта pixabay.com

Сотрудникам ГИБДД Константину Соловьёву и Станиславу Яппарову за героический поступок вручены благодарственные письма. 

За проявленное мужество их поблагодарили и поздравили с Днем защитника Отечества руководители областного главка. В декабре 2018 года сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по городу Кемерово на пожаре спасли жизнь пенсионерке, у которой не было шансов выбраться из пылающего дома. 

Огонь полностью перегородил проход к двери, а покинуть помещение через окно женщина не могла, потому что везде стояли решётки. Усугубляли ситуацию находящиеся в доме три баллона с газом, которые могли взорваться в любой момент. 

Инспекторы приняли решение с помощью служебного автомобиля и троса вырвать решётки и вытащить пенсионерку из огня. Они усадили 71-летнюю женщину в служебный автомобиль и отвезли на безопасное расстояние от дома. 

Напомним, в январе в Бердске сотрудники полиции спасли пожилую пару из горящего дома.

Теги: пожар полиция ГИБДД

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Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

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20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

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Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

вчера 14:44 Общество 0 Коммент.

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