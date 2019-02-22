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Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родственников умерших

Рубрика: общество

24.02.2019 09:00

фото с сайта pixabay.com

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело за незаконный сбор денежных средств при захоронениях на общественных городских кладбищах города Осинники.

Прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере похоронного дела выявила незаконный сбор денежных средств в общей сумме более миллиона рублей за услуги, которые оказываются бесплатно. Муниципальное предприятие «Осинниковская специализированная похоронная служба» с июля 2017 года по март 2018 года взимала плату с родственников умерших за диспетчерские услуги, оформление справок и благоустройство территории.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Наказание по данной статье — от существенного штрафа до лишения свободы на срок до четырёх лет. Всего прокуратурой выявлено более 280 нарушений законодательства, в том числе по содержанию кладбищ, выделению земельных участков для них и определения границ существующих.

Напомним, в октябре прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов

Теги: прокуратура законодательство

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Предложить новость

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родственников умерших

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Минприроды предлагает запретить держать дома обезьян, змей и пауков

сегодня 07:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

вчера 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

вчера 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

вчера 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

22.02.2019 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

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