Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родственников умерших

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Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родственников умершихРубрика: общество
24.02.2019 09:00
фото с сайта pixabay.com
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело за незаконный сбор денежных средств при захоронениях на общественных городских кладбищах города Осинники.
Прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере похоронного дела выявила незаконный сбор денежных средств в общей сумме более миллиона рублей за услуги, которые оказываются бесплатно. Муниципальное предприятие «Осинниковская специализированная похоронная служба» с июля 2017 года по март 2018 года взимала плату с родственников умерших за диспетчерские услуги, оформление справок и благоустройство территории.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Наказание по данной статье — от существенного штрафа до лишения свободы на срок до четырёх лет. Всего прокуратурой выявлено более 280 нарушений законодательства, в том числе по содержанию кладбищ, выделению земельных участков для них и определения границ существующих.
Напомним, в октябре прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов
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