Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родственников умерших

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело за незаконный сбор денежных средств при захоронениях на общественных городских кладбищах города Осинники.

Прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере похоронного дела выявила незаконный сбор денежных средств в общей сумме более миллиона рублей за услуги, которые оказываются бесплатно. Муниципальное предприятие «Осинниковская специализированная похоронная служба» с июля 2017 года по март 2018 года взимала плату с родственников умерших за диспетчерские услуги, оформление справок и благоустройство территории.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Наказание по данной статье — от существенного штрафа до лишения свободы на срок до четырёх лет. Всего прокуратурой выявлено более 280 нарушений законодательства, в том числе по содержанию кладбищ, выделению земельных участков для них и определения границ существующих.

Напомним, в октябре прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов