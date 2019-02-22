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Минприроды предлагает запретить держать дома обезьян, змей и пауков

Рубрика: общество

24.02.2019 07:58

фото с сайта pixabay.com

Министерство природных ресурсов вынесло на обсуждение проект постановления правительства России о запрете содержания в домашних условиях некоторых видов животных. 

В перечень вошли крупные хищники, такие как медведи, пантеры, леопарды, гепарды, рыси и пумы. Из ядовитых животных предлагается запретить содержание гадюк, аспидов, винных змей, древесных ужей, скорпионов, каракуртов и черных вдов. В список попали также морские млекопитающие — китообразные, сирены, тюлени и моржи.  

Среди крупных нехищных животных под запрет могут попасть человекообразные обезьяны, пеликаны, пингвины, дикобразы, слоны, бегемоты, кенгуру, вомбаты, журавли и страусы. В общем животные, создать которым приемлемые условия для содержания очень сложно. 

Авторы проекта постановления отмечают, что в отдельных случаях содержать таких животных будет разрешено, перечень условий будет устанавливаться отдельным нормативно-правовым актом. Например, когда животному необходима ветеринарная помощь и уход в связи с болезнью. 

Обсуждение проекта проходит на сайте нормативных правовых актов и продлится еще 14 дней.

 Напомним, в ноябре зоозащитники спасли истощённого льва в пустом доме под Иркутском.

Теги: права животных животные законотворчество

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вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

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