Минприроды предлагает запретить держать дома обезьян, змей и пауков

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Министерство природных ресурсов вынесло на обсуждение проект постановления правительства России о запрете содержания в домашних условиях некоторых видов животных.

В перечень вошли крупные хищники, такие как медведи, пантеры, леопарды, гепарды, рыси и пумы. Из ядовитых животных предлагается запретить содержание гадюк, аспидов, винных змей, древесных ужей, скорпионов, каракуртов и черных вдов. В список попали также морские млекопитающие — китообразные, сирены, тюлени и моржи.

Среди крупных нехищных животных под запрет могут попасть человекообразные обезьяны, пеликаны, пингвины, дикобразы, слоны, бегемоты, кенгуру, вомбаты, журавли и страусы. В общем животные, создать которым приемлемые условия для содержания очень сложно.

Авторы проекта постановления отмечают, что в отдельных случаях содержать таких животных будет разрешено, перечень условий будет устанавливаться отдельным нормативно-правовым актом. Например, когда животному необходима ветеринарная помощь и уход в связи с болезнью.

Обсуждение проекта проходит на сайте нормативных правовых актов и продлится еще 14 дней.

Напомним, в ноябре зоозащитники спасли истощённого льва в пустом доме под Иркутском.