Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» проиграла последний матч сезона; игра закончилась со счётом 7:3 в пользу омичей.

В последнем хоккейном матче сезона 2018-2019 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская команда «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду». Игра прошла вечером 22 февраля в подмосковном городе Балашиха.

«Сибирь», которая перед серией последних матчей всерьез претендовала на выход в плей-офф, не выиграла на финише сезона ни одной игры и уже перед встречей с «ястребами» лишилась шансов продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Видимо, мотивировать игроков не смогла даже принципиальность противостояния — сибирское дерби всегда вызывает повышенный интерес.

На игру сибиряков пришла посмотреть певица Ольга Бузова. Она болела за «Авангард» и выложила видео и фотографии с матча на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 20 февраля 2019 года хоккейный клуб "Сибирь" потерял шансы выйти в плей-офф.