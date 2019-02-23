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Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

Рубрика: общество

23.02.2019 14:15

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» проиграла последний матч сезона; игра закончилась со счётом 7:3 в пользу омичей.

В последнем хоккейном матче сезона 2018-2019 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская команда «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду». Игра прошла вечером 22 февраля в подмосковном городе Балашиха.

«Сибирь», которая перед серией последних матчей всерьез претендовала на выход в плей-офф, не выиграла на финише сезона ни одной игры и уже перед встречей с «ястребами» лишилась шансов продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Видимо, мотивировать игроков не смогла даже принципиальность противостояния — сибирское дерби всегда вызывает повышенный интерес.

На игру сибиряков пришла посмотреть певица Ольга Бузова. Она болела за «Авангард» и выложила видео и фотографии с матча на своей странице в социальной сети Instagram. 

Напомним, 20 февраля 2019 года хоккейный клуб "Сибирь" потерял шансы выйти в плей-офф.

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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Предложить новость

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

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