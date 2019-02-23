При ремонте в кинотеатре «Космос» на человека обрушились бетонные плиты

фото с официальной страницы спасателей МАСС во "Вконтакте"

Тяжелые железобетонные изделия придавили насмерть неустановленного мужчину.

Обрушение произошло вчера, 22 февраля, около 18:00 в здании ремонтируемого бывшего кинотеатра «Космос». К моменту приезда спасателей мужчина уже не подавал признаков жизни — слишком серьезными оказались травмы.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования было извлечено тело погибшего из-под железобетонной конструкции. На момент проведения работ личность мужчины была не установлена. На вид ему около 40 лет. Тело было передано сотрудникам полиции и врачам скорой помощи.

Ремонт в здании кинотеатра «Космос» начался в середине января. Концессионером по реконструкции здания на улице Богдана Хмельницкого выступает Центр хоккейного мастерства. На преобразование кинотеатра в спортивный центр потребуется не менее 70,7 млн рублей. Центр должен быть открыт в 2021 году.

Напомним, в августе стоимость реконструкции указывалась на уровне 108 млн рублей.