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При ремонте в кинотеатре «Космос» на человека обрушились бетонные плиты

Рубрика: проиcшествия

23.02.2019 13:50

фото с официальной страницы спасателей МАСС во "Вконтакте"

Тяжелые железобетонные изделия придавили насмерть неустановленного мужчину.

Обрушение произошло вчера, 22 февраля, около 18:00 в здании ремонтируемого бывшего кинотеатра «Космос». К моменту приезда спасателей мужчина уже не подавал признаков жизни — слишком серьезными оказались травмы. 

С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования было извлечено тело погибшего из-под железобетонной конструкции. На момент проведения работ личность мужчины была не установлена. На вид ему около 40 лет. Тело было передано сотрудникам полиции и врачам скорой помощи. 

Ремонт в здании кинотеатра  «Космос» начался в середине января. Концессионером по реконструкции здания на улице Богдана Хмельницкого выступает Центр хоккейного мастерства. На преобразование кинотеатра в спортивный центр потребуется не менее 70,7 млн рублей. Центр должен быть открыт в 2021 году.

Напомним, в августе стоимость реконструкции указывалась на уровне 108 млн рублей.

Теги: космос

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

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