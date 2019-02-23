Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеров

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Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеровРубрика: woman, общество
23.02.2019 11:11
Фото со страницы Любови Ухаловой в социальной сети Instagram
Вместе с ней на Неделе моды в Милане было несколько самых известных мировых супермоделей.
Модель из Новосибирска София Штейнберг приняла участие в Неделе моды в Милане. Вчера, 22 февраля, она участвовала в показе модного дома Prada, а ночью с 22 на 23 февраля модель прошлась по подиуму в костюмах от Versace.
Prada в этом году показал интересную хоррор-коллекцию в стиле «Семейки Адамс» и «Невесты Франкенштейна». По данным онлайн-журнала Daily Mail, с Софией в показе участвовали такие именитые модели как Джиджи Хадид, Кара Делавинь, а также 17-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд — Кайя Гербер.
В Модельный бизнес София пришла два года назад в 14 лет. Девушке уже удалось поучаствовать в показах Givenchy, Erdem, Christopher Kane и многих других известных дизайнеров.
«Неделя Моды ещё не закончилась, и ещё, уверена, будет много интересного. У Софьи отличный рост, параметры, знание английского языка. Семья её поддерживает, и я очень верю, что у неё все получится», – рассказала Сиб.фм представитель Софии в Новосибирске Любовь Ухалова.
Напомним, 12 февраля 2019 года новосибирская школьница изобрела робота-мусорщика.
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