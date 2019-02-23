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Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеров

Рубрика: woman, общество

23.02.2019 11:11

Фото со страницы Любови Ухаловой в социальной сети Instagram

Вместе с ней на Неделе моды в Милане было несколько самых известных мировых супермоделей.

Модель из Новосибирска София Штейнберг приняла участие в Неделе моды в Милане. Вчера, 22 февраля, она участвовала в показе модного дома Prada, а ночью с 22 на 23 февраля модель прошлась по подиуму в костюмах от Versace.

Prada в этом году показал интересную хоррор-коллекцию в стиле «Семейки Адамс» и «Невесты Франкенштейна». По данным онлайн-журнала Daily Mail, с Софией в показе участвовали такие именитые модели как Джиджи Хадид, Кара Делавинь, а также 17-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд — Кайя Гербер.

В Модельный бизнес София пришла два года назад в 14 лет.  Девушке уже удалось поучаствовать в показах Givenchy, Erdem, Christopher Kane и многих других известных дизайнеров.

«Неделя Моды ещё не закончилась, и ещё, уверена, будет много интересного. У Софьи отличный рост, параметры, знание английского языка. Семья её поддерживает, и я очень верю, что у неё все получится», – рассказала Сиб.фм представитель Софии в Новосибирске Любовь Ухалова.

Напомним, 12 февраля 2019 года новосибирская школьница изобрела робота-мусорщика.

Теги: красота мода школьники

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Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

вчера 14:44 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матче

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

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