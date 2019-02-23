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В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника ОтечестваРубрика: общество
23.02.2019 17:00
Фото с сайта правительства Новосибирской области
В честь праздника в городе проходит возложение цветов у бюста Александра Покрышкина и «Монумента славы» и концерты патриотических песен.
В Новосибирске прошли многочисленные мероприятия в честь 23 февраля. Начался праздник возложением венков и цветов у бюста А.И. Покрышкина и у мемориального ансамбля «Монумент Славы». В мероприятии приняли участие ветераны, первые лица города и области, а также депутаты Госдумы.
Также в течение дня проходил фестиваль патриотической песни. Для школьников тоже есть программа. Для них проводятся смотр строя и песни «Аты-баты» и лекции по патриотическому воспитанию с возможностью пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. В районах области стартовали благотворительные акции «Дари добро» и «Ветеран».
Напомним, 22 февраля 2019 года новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля.
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В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества
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В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам
Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области
Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области
Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка
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