В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

Фото с сайта правительства Новосибирской области

В честь праздника в городе проходит возложение цветов у бюста Александра Покрышкина и «Монумента славы» и концерты патриотических песен.

В Новосибирске прошли многочисленные мероприятия в честь 23 февраля. Начался праздник возложением венков и цветов у бюста А.И. Покрышкина и у мемориального ансамбля «Монумент Славы». В мероприятии приняли участие ветераны, первые лица города и области, а также депутаты Госдумы.

Также в течение дня проходил фестиваль патриотической песни. Для школьников тоже есть программа. Для них проводятся смотр строя и песни «Аты-баты» и лекции по патриотическому воспитанию с возможностью пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. В районах области стартовали благотворительные акции «Дари добро» и «Ветеран».

Напомним, 22 февраля 2019 года новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля.