В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

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В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗомРубрика: проиcшествия
23.02.2019 15:11
Фото с сайта shutterstock.com
Водитель грузовика не заметил припаркованный на обочине КамАЗ, в результате чего погиб 25-летний мужчина.
В Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили сегодня, 23 февраля, в пресс-службе ГУ МВД.
Авария произошла в четыре часа утра. Водитель грузовика «Хино» не заметил припаркованный на обочине КамАЗ и врезался в него. Из-за аварии пострадал 25-летний пассажир грузовика.
«В результате происшествия он был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» высказывают предположения о причинах произошедшего. Некоторые из них предполагают, что водитель был в нетрезвом состоянии.
«Не заметил КамАЗ? Это многое говорит о состоянии водителя. Как он сам оказался на обочине — спрашивать бесполезно», – поделился мнением пользователь под ником Рыжий Конь.
Напомним, 15 февраля 2019 года в Новосибирске произошло крупное ДТП.
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