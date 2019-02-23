В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

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Водитель грузовика не заметил припаркованный на обочине КамАЗ, в результате чего погиб 25-летний мужчина.

В Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили сегодня, 23 февраля, в пресс-службе ГУ МВД.

Авария произошла в четыре часа утра. Водитель грузовика «Хино» не заметил припаркованный на обочине КамАЗ и врезался в него. Из-за аварии пострадал 25-летний пассажир грузовика.

«В результате происшествия он был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» высказывают предположения о причинах произошедшего. Некоторые из них предполагают, что водитель был в нетрезвом состоянии.

«Не заметил КамАЗ? Это многое говорит о состоянии водителя. Как он сам оказался на обочине — спрашивать бесполезно», – поделился мнением пользователь под ником Рыжий Конь.

Напомним, 15 февраля 2019 года в Новосибирске произошло крупное ДТП.