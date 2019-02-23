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В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Рубрика: проиcшествия

23.02.2019 15:11

Фото с сайта shutterstock.com

Водитель грузовика не заметил припаркованный на обочине КамАЗ, в результате чего погиб 25-летний мужчина.

В Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили сегодня, 23 февраля, в пресс-службе ГУ МВД.

Авария произошла в четыре часа утра. Водитель грузовика «Хино» не заметил припаркованный на обочине КамАЗ и врезался в него. Из-за аварии пострадал 25-летний пассажир грузовика.

«В результате происшествия он был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» высказывают предположения о причинах произошедшего. Некоторые из них предполагают, что водитель был в нетрезвом состоянии.

«Не заметил КамАЗ? Это многое говорит о состоянии водителя. Как он сам оказался на обочине — спрашивать бесполезно», – поделился мнением пользователь под ником Рыжий Конь.

Напомним, 15 февраля 2019 года в Новосибирске произошло крупное ДТП.

Теги: ДТП гу мвд смерть

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В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

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