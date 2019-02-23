Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

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Ремонтные и восстановительные работы будут проведены на семи зданиях, а также на главном памятнике воинам-сибирякам — Монументе Славы.

Ключевым объектом реставрации в текущем году станет мемориальный комплекс в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны. Как рассказала и.о. руководителя государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева, реставрация коснётся пилонов и скульптуры «Скорбящая мать», мозаичных и плиточных покрытий, облицовки, стел Героев Советского Союза, выставки военной техники, а также малых архитектурных форм.

После реставрации комплекс станет доступен для маломобильных граждан. На Монументе Славы появится художественное освещение и комплекс технических систем безопасности. Проект реставрации уже прошёл историко-культурную экспертизу.

В 2019 году отремонтируют фасад Дома Ленина, цоколь художественного учителя на Красном проспекте, завершат реставрационные работы на элементах фасада городского торгового корпуса.

«Комплексные ремонтно-реставрационные работы планируется провести на здании по улице Ленина, 92б; на здании по улице Инская, 55; работы по реставрации и ремонту второго деревянного этажа будут продолжены на здании по улице Щетинкина, 62», — сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

Напомним, реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года.