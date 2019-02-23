Лента новостейПредложить новость
Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году
Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты
Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области
Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области
Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка
В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС
Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матче
Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 годуРубрика: общество
23.02.2019 11:34
фото из архива Сиб.фм
Ремонтные и восстановительные работы будут проведены на семи зданиях, а также на главном памятнике воинам-сибирякам — Монументе Славы.
Ключевым объектом реставрации в текущем году станет мемориальный комплекс в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны. Как рассказала и.о. руководителя государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева, реставрация коснётся пилонов и скульптуры «Скорбящая мать», мозаичных и плиточных покрытий, облицовки, стел Героев Советского Союза, выставки военной техники, а также малых архитектурных форм.
После реставрации комплекс станет доступен для маломобильных граждан. На Монументе Славы появится художественное освещение и комплекс технических систем безопасности. Проект реставрации уже прошёл историко-культурную экспертизу.
В 2019 году отремонтируют фасад Дома Ленина, цоколь художественного учителя на Красном проспекте, завершат реставрационные работы на элементах фасада городского торгового корпуса.
«Комплексные ремонтно-реставрационные работы планируется провести на здании по улице Ленина, 92б; на здании по улице Инская, 55; работы по реставрации и ремонту второго деревянного этажа будут продолжены на здании по улице Щетинкина, 62», — сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Напомним, реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года.
Комментарии
Лента новостей
Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году
Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты
Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области
Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области
Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка
В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС
Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матче
Статьи по теме
Соболи пошли на Ш.Л.Ю.З.
Памятники, которые ставят против правил, оказывае...
«Штыки» и Сталин
Поклонники военных талантов Иосифа Сталина требуют установит...
Новый ЖК от СибирьИнвест - Тишина и комфорт в центре Новосибирска
Как жить в Новосибирске ...
Объехали проблемы
Чиновники посетили новосибирские долгострои и высказались...
Точечная застройка: плюсы, минусы, подводные камни
Как это делается в Москве, Оттаве и во Франции
Новости по теме
Популярное