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Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

Рубрика: общество

23.02.2019 11:34

фото из архива Сиб.фм

Ремонтные и восстановительные работы будут проведены на семи зданиях, а также на главном памятнике воинам-сибирякам — Монументе Славы. 

Ключевым объектом реставрации в текущем году станет мемориальный комплекс в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны. Как рассказала и.о. руководителя государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева, реставрация коснётся пилонов и скульптуры «Скорбящая мать», мозаичных и плиточных покрытий, облицовки, стел Героев Советского Союза, выставки военной техники, а также малых архитектурных форм. 

После реставрации комплекс станет доступен для маломобильных граждан. На Монументе Славы появится художественное освещение и комплекс технических систем безопасности. Проект реставрации уже прошёл историко-культурную экспертизу. 

В 2019 году отремонтируют фасад Дома Ленина, цоколь художественного учителя на Красном проспекте, завершат реставрационные работы на элементах фасада городского торгового корпуса.  

«Комплексные ремонтно-реставрационные работы планируется провести на здании по улице Ленина, 92б; на здании по улице Инская, 55; работы по реставрации и ремонту второго деревянного этажа будут продолжены на здании по улице Щетинкина, 62», — сообщается на сайте правительства Новосибирской области. 

Напомним, реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года.

Теги: архитектура реставрация

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Лента новостей

Предложить новость

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

вчера 14:44 Общество 0 Коммент.

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