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Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника ОтечестваРубрика: общество
24.02.2019 13:48
фото с сайта pixabay.com
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41 общевойсковой армии устроили праздничный салют на набережной реки Обь.
В течение 20 минут 23 февраля жители и гости Новосибирска могли наблюдать фейерверк, начался который с 30 залпов из гаубиц Д-30. Затем в небо взмыли 680 фейерверков, выпущенных из салютных установок 2А85 на базе автомобиля КамАЗ, сообщает пресс-служба ЦВО.
Традиционно праздничные салюты военные устраивают 23 февраля и 9 мая при праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Перед праздничным запуском всегда проходят тренировки личного состава. В этом году учебные запуски проводились на пляже «Наутилус».
Напомним, ранее планировалось, что салют будет состоять из 800 зарядов.
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Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества
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