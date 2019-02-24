Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

фото из архива Сиб.фм

Минувшая неделя была соткана из радостных побед и горестных поражений, а настоящей «вишенкой на торте» стал стриптиз в отделе полиции. Новосибирские белые медведи побили свой же рекорд, а хоккеисты попрощались с плей-офф, в знаменитой на всю страну клинике имени Мешалкина арестован топ-менеджер, биатлонистка завоёвывает «золото» Чемпионата Европы. Всё, чем запомнится неделя, — в обзоре Сиб.фм.

Нужные люди

Понедельник, 18 февраля. Бывший глава Дзержинского района Новосибирска Александр Полищук, уволенный мэром с поста более года назад, возглавил государственную жилищную инспекцию. На оперативном совещании его представил губернатор Андрей Травников и напутствовал тщательно следить за городскими крышами и очисткой их от наледи. Отметим, что во время руководства районом ямы на дорогах Дзержинки именовали «провалами Полищука».

Двойной рекорд

Вторник, 19 февраля. Сотрудники новосибирского зоопарка показали новое пушистое счастье знаменитых белых медведей Кая и Герды, снятое с помощью камеры видеонаблюдения. 11 декабря медведица родила сразу два медвежонка. Размножение в неволе — событие само по себе уникальное, а тут сразу двойня. Малыши стали третьими родами для медведицы, ранее у нее появились сын Ростик и дочь Шилка. До детей Кая и Герды в Новосибирском зоопарке 50 лет не появлялись на свет белые медвежата.

Ярды с лимонами

Среда, 20 февраля. В НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина проводятся обыски, задержан замдиректора Евгений Покушалов. Его подозревают в хищении огромной суммы — 1 миллиарда 300 миллионов рублей и отмывании средств. Вместе с ним задержаны ещё три подозреваемых, которые якобы играли значительную роль в преступной схеме. В пятницу суд арестовал троих из задержанных на два месяца.

Некого корить

Четверг, 21 февраля. В Новосибирске вспышка кори подкосила членов религиозного сообщества, которые отказываются делать любые прививки. Заболели более 40 человек в двух районах Новосибирска, 13 школ пришлось закрыть на карантин. Баптисты хоть и верят, что на всё воля божья, но от религиозных собраний пока отказались.

Золотые спортсмены

Пятница, 22 февраля. Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова в паре с Дмитрием Малышко завоевала золотую медаль в одиночной смешанной эстафете Чемпионата Европы. Пара отлично сработала и принесла России высшие награды. Кстати, на этой неделе отличился новосибирский фехтовальщик на коляске Максим Шабуров, который завоевал три медали — одну золотую и две бронзовых — на Всемирных играх колясочников и ампутантов IWAS.

Ледяной разгром

Суббота, 23 февраля. Новосибирская «Сибирь» вернулась домой после проигрыша омскому «Авангарду» с разгромным счётом 3:7. Недосягаемым третий год подряд стало место в плей-офф КХЛ. Надежда была потеряна ещё до финальной игры с «Авангардом», но болельщики надеялись на красивое завершение сезона в извечном противостоянии с омичами. Как говорится, не судьба.

Официальный стриптиз

Воскресенье, 24 февраля. В выходные Бурятия прогремела на всю Россию. На официальном торжественном мероприятии для мужчин в честь Дня защитника Отечества в актовом зале отдела полиции был исполнен эротический танец профессиональной танцовщицей. Главное управление республики быстренько провело проверку и уволило сотрудницу, которая решила нарушить моральный облик коллег и пригласила стриптизёршу.