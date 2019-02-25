Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

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Находящиеся в них полезные вещества и антиоксиданты уберегут от авитаминоза и болезней.

Самым полезным весенним соком назван яблочный. Он и самый популярный в России. В нём содержатся хлорогеновые кислоты, причём в количестве даже большем, чем в зелёном кофе. В сочетании с полиэфирными соединениями он укрепляет организм. Кстати, выбирать лучше соки из российских яблок. Они менее сладкие и содержат больше полезных кислот.

Вторым по полезности назван апельсиновый сок. Он тоже богат витаминами. Выбирать напиток можно как с мякотью, так и без. Третьим укрепляющим здоровье напитком назван клюквенный морс. Помимо витаминов от содержит противовоспалительные вещества. Главное, подчёркивает «Российская газета», соки нужно обязательно чередовать, чтобы получить максимум пользы.

Напомним, ранее учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе.