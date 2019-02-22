Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

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Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животныхРубрика: общество
24.02.2019 12:38
фото со страницы Центра реабилитации диких животных во "ВКонтакте"
Волонтёры с подопечными Центра реабилитации диких животных тоже участвовали в «Хаски-фесте 2019» с благотворительной миссией.
Ворон Крон, ушастые совы Сора и Мисти и чёрный коршун Ванда стали участниками фестиваля с благотворительной целью. Каждый гость за символическую плату мог сфотографироваться с прекрасными птицами и тем самым помочь в реабилитации других животных.
«Друзья, благодаря вам наши волонтеры собрали целых 14 700 рублей! Все деньги пойдут на покупку лекарств, операции и лечение наших подопечных», — сообщается в официальной группе Центра.
Отметим, что в 2018 году на подобном мероприятии волонтёрам Центра реабилитации удалось собрать на четыре тысячи рублей меньше. Тогда гостями фестиваля стали сорока, грач и две совы. Центр реабилитации диких животных помогает лесным обитателям и хищным птицам вернуться в естественную среду после лечения травм. Центр сотрудничает с подобными организациями на территории всей Сибири, поэтому на лечение часто приезжают подопечные из других регионов.
Напомним, в 2018 году в Центр реабилитации диких животных поступили более 430 пациентов, 206 успешно возвращены в природу.
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