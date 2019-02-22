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22.02.2019 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

Рубрика: общество

24.02.2019 12:38

фото со страницы Центра реабилитации диких животных во "ВКонтакте"

Волонтёры с подопечными Центра реабилитации диких животных тоже участвовали в «Хаски-фесте 2019» с благотворительной миссией.

Ворон Крон, ушастые совы Сора и Мисти и чёрный коршун Ванда стали участниками фестиваля с благотворительной целью. Каждый гость за символическую плату мог сфотографироваться с прекрасными птицами и тем самым помочь в реабилитации других животных. 

«Друзья, благодаря вам наши волонтеры собрали целых 14 700 рублей! Все деньги пойдут на покупку лекарств, операции и лечение наших подопечных», — сообщается в официальной группе Центра.

Отметим, что в 2018 году на подобном мероприятии волонтёрам Центра реабилитации удалось собрать на четыре тысячи рублей меньше. Тогда гостями фестиваля стали сорока, грач и две совы. Центр реабилитации диких животных помогает лесным обитателям и хищным птицам вернуться в естественную среду после лечения травм. Центр сотрудничает с подобными организациями на территории всей Сибири, поэтому на лечение часто приезжают подопечные из других регионов.

Напомним, в 2018 году в Центр реабилитации диких животных поступили более 430 пациентов, 206 успешно возвращены в природу. 

Теги: животные

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Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

вчера 11:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:11 Woman 0 Коммент.

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вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

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