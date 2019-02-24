Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

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Огонь уничтожил дом, баню и гараж в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
24.02.2019 15:17
фото из паблика "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте"
Пожарным пришлось подвозить воду к месту возгорания от пожарного гидранта, расположенного в трёх километрах.
Ночью 24 февраля произошло возгорание дачного дома в СНТ «Листвянка», в котором проживала многодетная семья. К моменту приезда пожарных на всей площади горели баня, дачный дом и гараж. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы справиться с огнём: воду для тушения пришлось подвозить с расстояния трёх километров.
На тушение привлекались четыре автомобиля и 16 человек личного состава. В группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» свидетели произошедшего рассказали, что дачный дом снимала многодетная семья из шести человек. Собственное жильё они строили по соседству. Никто из жильцов не пострадал.
Напомним, в январе пожарные ликвидировали сильнейшее возгорание в садовом обществе Новосибирска.
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