Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

фото из паблика "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте"

Пожарным пришлось подвозить воду к месту возгорания от пожарного гидранта, расположенного в трёх километрах.

Ночью 24 февраля произошло возгорание дачного дома в СНТ «Листвянка», в котором проживала многодетная семья. К моменту приезда пожарных на всей площади горели баня, дачный дом и гараж. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы справиться с огнём: воду для тушения пришлось подвозить с расстояния трёх километров.

На тушение привлекались четыре автомобиля и 16 человек личного состава. В группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» свидетели произошедшего рассказали, что дачный дом снимала многодетная семья из шести человек. Собственное жильё они строили по соседству. Никто из жильцов не пострадал.

Напомним, в январе пожарные ликвидировали сильнейшее возгорание в садовом обществе Новосибирска.