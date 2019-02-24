2 балла
-8
65.51 74.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

сегодня 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских

вчера 17:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта

вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

вчера 11:34 Общество 0 Коммент.

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеров

вчера 11:11 Woman 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

вчера 10:02 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

24.02.2019 15:17

фото из паблика "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте"

Пожарным пришлось подвозить воду к месту возгорания от пожарного гидранта, расположенного в трёх километрах.

Ночью 24 февраля произошло возгорание дачного дома в СНТ «Листвянка», в котором проживала многодетная семья. К моменту приезда пожарных на всей площади горели баня, дачный дом и гараж. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы справиться с огнём: воду для тушения пришлось подвозить с расстояния трёх километров.

На тушение привлекались четыре автомобиля и 16 человек личного состава. В группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» свидетели произошедшего рассказали, что дачный дом снимала многодетная семья из шести человек. Собственное жильё они строили по соседству. Никто из жильцов не пострадал. 

Напомним, в январе пожарные ликвидировали сильнейшее возгорание в садовом обществе Новосибирска.

 

Теги: пожар

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

сегодня 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских

вчера 17:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта

вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

вчера 11:34 Общество 0 Коммент.

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеров

вчера 11:11 Woman 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

вчера 10:02 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
22.04.2018

Локоть – кандидат? - Итоги недели Сиб.фм

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее

Новости по теме

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты вчера 10:41 В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки 21.02.2019 Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда 20.02.2019 Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске 18.02.2019 Любовь, СИЗО и оттепель — Итоги недели Сиб.фм 17.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

Image

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

Image

Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу...