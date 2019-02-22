Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов

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Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органовРубрика: общество
24.02.2019 10:51
скриншот с видео во "Вконтакте"
Служебная проверка, проведённая за один день, быстро выявила виновных и ответственных.
Сотрудница Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ, которая организовывала праздничное мероприятие для коллег-мужчин в честь Дня защитника Отечества, уволена из органов внутренних дел. Служебная проверка установила, что именно старший дознаватель отдела пригласила танцовщицу на праздник.
«За низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю начальника Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместителю», — говорится в сообщении бурятского главка.
Напомним, 23 февраля в сети появилось видео с эротическим выступлением танцовщицы в отделе полиции.
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