Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

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Автор обращается к мэру Новосибирска с просьбой изменить зонирование на категорию Р-1, которая не допускает застройки.

Автор петиции Наталия Шамина считает, что главная ценность небольшого пляжа на Оби и примыкающего к нему коренного соснового бора — в естественной экологичности, в возможности тихого отдыха на лоне природы. Для жителей Академгородка важно сохранить «природность» территории. Сейчас пляж и лес имеют категории Р-2 и Р-3, на которых разрешено строительство.

«На публичных слушаниях, которые были проведены с обычным использованием подвезённых на автобусах статистов, вопреки мнению общественности, требовавшей зонирования в Р-1, естественный лес и пляж были отданы под застройку. Зона отдыха — неотъемлемая часть Академгородка, необходимая для нормальной работы научного центра, а также его важная эстетическая составляющая», — говорится в тексте петиции.

Автор требует не просто изменения зонирования, но и включения зоны отдыха в границы достопримечательного места «Новосибирский Академгородок». Тем более в лесном массиве проживают краснокнижные птицы, такие как орлан-белохвост и длиннохвостая неясыть. Петицию уже подписали около 350 человек.

Напомним, в январе была создана петиция в защиту школьника-хакера.