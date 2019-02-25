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Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

Рубрика: общество

25.02.2019 08:58

фото с сайта change.org

Автор обращается к мэру Новосибирска с просьбой изменить зонирование на категорию Р-1, которая не допускает застройки. 

Автор петиции Наталия Шамина считает, что главная ценность небольшого пляжа на Оби и примыкающего к нему коренного соснового бора — в естественной экологичности, в возможности тихого отдыха на лоне природы. Для жителей Академгородка важно сохранить «природность» территории. Сейчас пляж и лес имеют категории Р-2 и Р-3, на которых разрешено строительство. 

«На публичных слушаниях, которые были проведены с обычным использованием подвезённых на автобусах статистов, вопреки мнению общественности, требовавшей зонирования в Р-1, естественный лес и пляж были отданы под застройку. Зона отдыха — неотъемлемая часть Академгородка, необходимая для нормальной работы научного центра, а также его важная эстетическая составляющая», — говорится в тексте петиции. 

Автор требует не просто изменения зонирования, но и включения зоны отдыха в границы достопримечательного места «Новосибирский Академгородок». Тем более в лесном массиве проживают краснокнижные птицы, такие как орлан-белохвост и длиннохвостая неясыть. Петицию уже подписали около 350 человек. 

Напомним, в январе была создана петиция в защиту школьника-хакера.

Теги: Академгородок петиция

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сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

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