Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

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Петиция, призывающая изменить меру пресечения арестованному топ-менеджеру клиники им. Мешалкина, активно собирает подписи и комментарии.

Сегодня, 24 февраля, петицию об изменении меры пресечения врачу Евгению Покушалову с прошением изменить заключение под стражу на домашний арест подписали почти 3,5 тысячи человек. Коллеги, друзья, соратники делают упор на то, что Евгений почивалов — врач с мировым именем. И он должен продолжать помогать людям, а не находиться под стражей.

"Не могу поверить, что лучшим решением, найденным в российском суде по этому делу, является заключение под стражу. Это примитивные решения должны быть зарезервированы для реальных преступников, а не для того, чтобы разрушить достоинство или репутацию человека, который спасает жизни (как в моем случае). Конечно, личность доктора Покушалова останется для меня на самом высоком уровне даже после этого нелепого решения суда", — комментирует Alejandro Socolovsky из Великобритании.

Евгений Покушалов заключён под стражу на срок 1 месяц и 30 дней по подозрению в хищении 1,3 млрд рублей и отмывании средств. Вместе с ним под арестом находятся Евгений Первушин, Александр Сорокин и Андрей Третьяков, которых следствие считает причастными к преступной схеме.

Напомним, обыски по делу прошли в клинике 20 февраля.

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