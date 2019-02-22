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Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

24.02.2019 14:24

фото из архива Сиб.фм

Неустановленный автомобиль в вечернее время 23 февраля сбил 14-летнего мальчика в Дзержинском районе.

На улице Технической в Новосибирске в 21:30 неустановленный водитель сбил пешехода 2004 года рождения. Автомобиль двигался со стороны улицы Коминтерна и около остановки общественного транспорта «Коломенская» совершил наезд на мальчика, шедшего в попутном направлении.

Подросток госпитализирован в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга. Водитель с места ДТП скрылся. В ГИБДД уточнили, что на данный момент ведется розыск белого Nissan Sunny. Но нужны показания очевидцев. Свидетелей происшествия просят позвонить в полицию по телефону (383)232-23-51.

Напомним, в январе иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске.

Теги: ДТП ГИБДД

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сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:58 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

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