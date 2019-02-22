Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

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Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
24.02.2019 14:24
фото из архива Сиб.фм
Неустановленный автомобиль в вечернее время 23 февраля сбил 14-летнего мальчика в Дзержинском районе.
На улице Технической в Новосибирске в 21:30 неустановленный водитель сбил пешехода 2004 года рождения. Автомобиль двигался со стороны улицы Коминтерна и около остановки общественного транспорта «Коломенская» совершил наезд на мальчика, шедшего в попутном направлении.
Подросток госпитализирован в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга. Водитель с места ДТП скрылся. В ГИБДД уточнили, что на данный момент ведется розыск белого Nissan Sunny. Но нужны показания очевидцев. Свидетелей происшествия просят позвонить в полицию по телефону (383)232-23-51.
Напомним, в январе иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске.
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