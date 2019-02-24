Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова
Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества
Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных
МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских
В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества
Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»
Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта
Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году
Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты
Спасатели проверили толщину льда на водных объектах НовосибирскаРубрика: общество
24.02.2019 17:59
фото со страницы спасателей МАСС во "ВКонтакте"
С 25 февраля стартует третий этап широкомасштабной акции «Безопасный лед», направленной на сохранение жизни и здоровья людей на водных объектах в зимний период.
Установившаяся в регионе тёплая погода дала возможность любителям подлёдной рыбалки провести выходные на водоёмах вблизи города. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы провели два рейда в места массового скопления рыбаков для профилактических бесед с населением и измерения толщины льда.
Пока солнечная погода не сильно повлияла на слой льда на Оби, Ине и Обском водохранилище. Но структура льда уже начала меняться: он становится пористым и более хрупким. Спасатели раздали рыбакам памятки о безопасном нахождении на льду, а также сравнили замеры льда с предыдущими.
Толщина льда на Оби сейчас от 60 до 100 сантиметров в зависимости от места бурения (Матвеевка, Нижняя Ельцовка, Бугринский мост). На обском водохранилище толщина льда больше — 110 сантиметров. Спасатели также проверили места выхода автомобилей на лёд и наличие запрещающих аншлагов, которые часто ломают нарушители.
Напомним, в январе куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена.
Комментарии
Лента новостей
Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова
Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества
Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных
МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских
В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества
Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»
Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта
Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году
Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное