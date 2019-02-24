Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

фото со страницы спасателей МАСС во "ВКонтакте"

С 25 февраля стартует третий этап широкомасштабной акции «Безопасный лед», направленной на сохранение жизни и здоровья людей на водных объектах в зимний период.

Установившаяся в регионе тёплая погода дала возможность любителям подлёдной рыбалки провести выходные на водоёмах вблизи города. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы провели два рейда в места массового скопления рыбаков для профилактических бесед с населением и измерения толщины льда.

Пока солнечная погода не сильно повлияла на слой льда на Оби, Ине и Обском водохранилище. Но структура льда уже начала меняться: он становится пористым и более хрупким. Спасатели раздали рыбакам памятки о безопасном нахождении на льду, а также сравнили замеры льда с предыдущими.

Толщина льда на Оби сейчас от 60 до 100 сантиметров в зависимости от места бурения (Матвеевка, Нижняя Ельцовка, Бугринский мост). На обском водохранилище толщина льда больше — 110 сантиметров. Спасатели также проверили места выхода автомобилей на лёд и наличие запрещающих аншлагов, которые часто ломают нарушители.

Напомним, в январе куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена.