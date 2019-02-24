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Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

Рубрика: общество

24.02.2019 17:59

фото со страницы спасателей МАСС во "ВКонтакте"

С 25 февраля стартует третий этап широкомасштабной акции «Безопасный лед», направленной на сохранение жизни и здоровья людей на водных объектах в зимний период.

Установившаяся в регионе тёплая погода дала возможность любителям подлёдной рыбалки провести выходные на водоёмах вблизи города. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы провели два рейда в места массового скопления рыбаков для профилактических бесед с населением и измерения толщины льда.

Пока солнечная погода не сильно повлияла на слой льда на Оби, Ине и Обском водохранилище. Но структура льда уже начала меняться: он становится пористым и более хрупким. Спасатели раздали рыбакам памятки о безопасном нахождении на льду, а также сравнили замеры льда с предыдущими.

Толщина льда на Оби сейчас от 60 до 100 сантиметров в зависимости от места бурения (Матвеевка, Нижняя Ельцовка, Бугринский мост). На обском водохранилище толщина льда больше — 110 сантиметров. Спасатели также проверили места выхода автомобилей на лёд и наличие запрещающих аншлагов, которые часто ломают нарушители.

Напомним, в январе куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена.

Теги: спасатели МАСС рыбалка

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Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

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сегодня 15:17 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта

вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

вчера 11:34 Общество 0 Коммент.

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеров

вчера 11:11 Woman 0 Коммент.

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вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

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