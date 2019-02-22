Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

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За короткий промежуток времени мужчина совершил несколько аналогичных преступлений.

Новосибирские полицейские смогли установить вора, который в январе украл телевизор из квартиры на улице Одоевского в Новосибирске. Мужчина якобы снял у женщины комнату. Но когда она пришла через несколько дней, оказалось, что жилец съехал и прихватил с собой телевизор, висевший на стене, вместе с кронштейном.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на 30-летнего жителя Алтайского края, который ранее уже был судим за кражу. Выяснилось, что из Новосибирска он уехал в соседний регион, успел там совершить ещё одно преступление и уже находится в СИЗО.

Новосибирский телевизор он успел продать по объявлению, а деньги потратил на свои нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, в январе помощник украл у пенсионерки в Новосибирске 100 тысяч рублей.