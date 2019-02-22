2 балла
-5
65.51 74.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских

вчера 17:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта

вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

вчера 11:34 Общество 0 Коммент.

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеров

вчера 11:11 Woman 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

вчера 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

вчера 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

Рубрика: проиcшествия

24.02.2019 09:51

фото с сайта pixabay.com

За короткий промежуток времени мужчина совершил несколько аналогичных преступлений.

Новосибирские полицейские смогли установить вора, который в январе украл телевизор из квартиры на улице Одоевского в Новосибирске. Мужчина якобы снял у женщины комнату. Но когда она пришла через несколько дней, оказалось, что жилец съехал и прихватил с собой телевизор, висевший на стене, вместе с кронштейном.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на 30-летнего жителя Алтайского края, который ранее уже был судим за кражу. Выяснилось, что из Новосибирска он уехал в соседний регион, успел там совершить ещё одно преступление и уже находится в СИЗО.

Новосибирский телевизор он успел продать по объявлению, а деньги потратил на свои нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Напомним, в январе помощник украл у пенсионерки в Новосибирске 100 тысяч рублей. 

Теги: полиция кража вор

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских

вчера 17:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта

вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

вчера 11:34 Общество 0 Коммент.

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеров

вчера 11:11 Woman 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

вчера 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

вчера 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
30.04.2018

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

Как дурацкие лозунги ста...

Читать далее
Image
05.04.2018

Курс на вытрезвление

Зачем Новосибирску нужны спецучреждения для пьяниц...

Читать далее
Image
21.07.2016

Взятки гладки

Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...

Читать далее
Image
28.10.2013

На кого ты нас

Десять человек, способных заменить покинувшего Новосибирск Артёма...

Читать далее
Image
11.07.2013

Отдадим номера

Кто заинтересован в том, чтобы в городе продолжали красть автом...

Читать далее

Новости по теме

Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов сегодня 10:51 МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских вчера 17:58 Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты вчера 10:41

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

Image

Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу...

Image

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Piz...