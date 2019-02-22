Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

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Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителейРубрика: общество
24.02.2019 11:38
фото с личной страницы Евгения Митрофанова в facebook
Местные жители и активисты снова смогли остановить строительство, даже не смотря на ранний приезд спецтехники.
Второй день не утихают страсти у лицея «Надежда Сибири», где застройщик с приостановленным разрешением на строительство пытается начать работы, загоняя на участок спецтехнику. Сегодня буровые машины появились рано утром, но местные жители и общественники как и вчера смогли остановить работы.
На место «боевых действий» с незаконным строительством опять приезжали сотрудники полиции. Пока принят каких-то мер к строителям они не могут: всё находится в административном поле. Ответственные лица, находящиеся на месте производства работ, на камеру общаться с местными жителями не хотят.
Сегодня при попытке установить забор рабочие повредили электрический кабель и обесточили несколько подъездов дома №65 по улице Советской. Электроснабжение пришлось восстанавливать ремонтной бригаде электросетей.
Сегодня новосибирцам вновь удалось не допустить начала строительства. Судебное разбирательство по скандальному делу состоится 21 марта.
Напомним, скандальная история со строительством бизнес-центра на улице Советской тянется уже 10 лет.
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