Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

фото с личной страницы Евгения Митрофанова в facebook

Местные жители и активисты снова смогли остановить строительство, даже не смотря на ранний приезд спецтехники.

Второй день не утихают страсти у лицея «Надежда Сибири», где застройщик с приостановленным разрешением на строительство пытается начать работы, загоняя на участок спецтехнику. Сегодня буровые машины появились рано утром, но местные жители и общественники как и вчера смогли остановить работы.

На место «боевых действий» с незаконным строительством опять приезжали сотрудники полиции. Пока принят каких-то мер к строителям они не могут: всё находится в административном поле. Ответственные лица, находящиеся на месте производства работ, на камеру общаться с местными жителями не хотят.

Сегодня при попытке установить забор рабочие повредили электрический кабель и обесточили несколько подъездов дома №65 по улице Советской. Электроснабжение пришлось восстанавливать ремонтной бригаде электросетей.

Сегодня новосибирцам вновь удалось не допустить начала строительства. Судебное разбирательство по скандальному делу состоится 21 марта.

Напомним, скандальная история со строительством бизнес-центра на улице Советской тянется уже 10 лет.