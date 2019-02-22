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Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

Рубрика: общество

24.02.2019 11:38

фото с личной страницы Евгения Митрофанова в facebook

Местные жители и активисты снова смогли остановить строительство, даже не смотря на ранний приезд спецтехники.

Второй день не утихают страсти у лицея  «Надежда Сибири», где застройщик с приостановленным разрешением на строительство пытается начать работы, загоняя на участок спецтехнику. Сегодня буровые машины появились рано утром, но местные жители и общественники как и вчера смогли остановить работы.

На место «боевых действий» с незаконным строительством опять приезжали сотрудники полиции. Пока принят каких-то мер к строителям они не могут: всё находится в административном поле. Ответственные лица, находящиеся на месте производства работ, на камеру общаться с местными жителями не хотят.

Сегодня при попытке установить забор рабочие повредили электрический кабель и обесточили несколько подъездов дома №65 по улице Советской. Электроснабжение пришлось восстанавливать ремонтной бригаде электросетей.

Сегодня новосибирцам вновь удалось не допустить начала строительства. Судебное разбирательство по скандальному делу состоится 21 марта.

Напомним, скандальная история со строительством бизнес-центра на улице Советской тянется уже 10 лет.

Теги: строительство скандал

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Предложить новость

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских

вчера 17:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта

вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

вчера 11:34 Общество 0 Коммент.

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах известных дизайнеров

вчера 11:11 Woman 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

вчера 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

вчера 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

вчера 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

22.02.2019 Общество 0 Коммент.

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