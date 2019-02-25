Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

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В театральный топ-5 кроме столицы Сибири вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

Аналитическое агентство «ТурСта» составило рейтинг городов России с самыми популярными среди туристов театрами. Новосибирск в этом списке занял пятое место.

Аналитики проанализировали посещаемость театров как туристами, так и местными жителями, а также изучили отзывы в интернете. По этим критериям самыми популярными в Новосибирске признаны НОВАТ, Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» и Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус».

Также в пятёрку лидеров вошли Москва (первое место), Санкт-Петербург (второе место), Екатеринбург (третье место) и Казань (четвёртое место).

Напомним, 10 января 2019 года Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира.