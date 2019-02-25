Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

Лента новостейПредложить новость
В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции
Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова
Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных
Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов
Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов РоссииРубрика: культура
25.02.2019 11:51
Фото с сайта pixabay.com
В театральный топ-5 кроме столицы Сибири вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.
Аналитическое агентство «ТурСта» составило рейтинг городов России с самыми популярными среди туристов театрами. Новосибирск в этом списке занял пятое место.
Аналитики проанализировали посещаемость театров как туристами, так и местными жителями, а также изучили отзывы в интернете. По этим критериям самыми популярными в Новосибирске признаны НОВАТ, Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» и Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус».
Также в пятёрку лидеров вошли Москва (первое место), Санкт-Петербург (второе место), Екатеринбург (третье место) и Казань (четвёртое место).
Напомним, 10 января 2019 года Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира.
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции
Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова
Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных
Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное