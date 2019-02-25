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В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

Рубрика: общество

25.02.2019 16:37

Фото со страницы группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

Редкие животные прибыли в зоопарк из Нидерландов и поселились в павильоне «Тропический мир».

В Новосибирском зоопарке поселились новые экзотические животные – карликовые мангусты. Они прибыли из голландского города Утрехт. Об этом администраторы зоопарка написали в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Они очень активны и деловиты. У них своя социальная структура и семейные связи. Поэтому за их взаимодействием очень интересно наблюдать», – рассказали сотрудники зоопарка.

Родина карликовых мангустов – Африка, территория южнее пустыни Сахара. Животные имеют небольшой размер: их длина около 20 сантиметров, а вес – до 400 граммов. Питаются они насекомыми.

«Ни в одном зоопарке России, кроме новосибирского, этот вид не представлен», – рассказали в зоопарке.

Посмотреть на карликовых мангустов можно в павильоне «Тропический мир».

Напомним, 22 февраля 2019 года посетители Новосибирского зоопарка смогли услышать уникальную песню глухаря. 

Теги: Новосибирский зоопарк животные новинка

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Предложить новость

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

сегодня 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

сегодня 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

сегодня 13:23 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

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