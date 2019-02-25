В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

Фото со страницы группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

Редкие животные прибыли в зоопарк из Нидерландов и поселились в павильоне «Тропический мир».

В Новосибирском зоопарке поселились новые экзотические животные – карликовые мангусты. Они прибыли из голландского города Утрехт. Об этом администраторы зоопарка написали в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Они очень активны и деловиты. У них своя социальная структура и семейные связи. Поэтому за их взаимодействием очень интересно наблюдать», – рассказали сотрудники зоопарка.

Родина карликовых мангустов – Африка, территория южнее пустыни Сахара. Животные имеют небольшой размер: их длина около 20 сантиметров, а вес – до 400 граммов. Питаются они насекомыми.

«Ни в одном зоопарке России, кроме новосибирского, этот вид не представлен», – рассказали в зоопарке.

Посмотреть на карликовых мангустов можно в павильоне «Тропический мир».

Напомним, 22 февраля 2019 года посетители Новосибирского зоопарка смогли услышать уникальную песню глухаря.