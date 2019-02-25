В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

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В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностьюРубрика: общество
25.02.2019 09:49
Фото с личной страницы Татьяны Пахтман в социальной сети «ВКонтакте»
Девушку ищут уже два дня; где она находится, до сих пор неизвестно.
23-летняя Татьяна Пахтман пропала два дня назад. Об этом сообщили волонтёры народной дружины «Феликс» сегодня, 25 февраля.
Как сообщают волонтёры, последний раз девушку видели 23 февраля 2019 года в центре города на улице Советской, 8.
Приметы: серёжки-«тоннели» в ушах, проколотый нос и татуировка на шее, среднего телосложения, чёрные волосы, зелёные глаза. Рост – 160-165 сантиметров.
В день исчезновения Татьяна Пахтман была одета в чёрную куртку, чёрную шапку, чёрные леггинсы, на ногах – высокие кроссовки розового цвета. С собой у неё был маленький рюкзак.
«Пока о ней ничего не известно, ведутся поиски», – сообщили волонтёры народной дружины «Феликс».
Напомним, 22 февраля объявили поиск матери двоих детей.
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