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В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Рубрика: общество

25.02.2019 09:49

Фото с личной страницы Татьяны Пахтман в социальной сети «ВКонтакте»

Девушку ищут уже два дня; где она находится, до сих пор неизвестно. 

23-летняя Татьяна Пахтман пропала два дня назад. Об этом сообщили волонтёры народной дружины «Феликс» сегодня, 25 февраля. 

Как сообщают волонтёры, последний раз девушку видели 23 февраля 2019 года в центре города на улице Советской, 8. 

Приметы: серёжки-«тоннели» в ушах, проколотый нос и татуировка на шее, среднего телосложения, чёрные волосы, зелёные глаза. Рост – 160-165 сантиметров.

В день исчезновения Татьяна Пахтман была одета в чёрную куртку, чёрную шапку, чёрные леггинсы, на ногах – высокие кроссовки розового цвета. С собой у неё был маленький рюкзак. 

«Пока о ней ничего не известно, ведутся поиски», – сообщили волонтёры народной дружины «Феликс».

Напомним, 22 февраля объявили поиск матери двоих детей.

Теги: поиски пропавших девушка

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«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов

вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

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вчера 09:51 Хроника 1 Коммент.

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