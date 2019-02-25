В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

Фото Алины Скитович

За титул самой красивой и талантливой ученицы ФМШ боролись шесть участниц; на конкурсе они танцевали, пели джаз и читали рэп.

«Мисс ФМШ-2019» стала Ксения Антохина. Об этом сообщили на сайте школы сегодня, 25 февраля. Сам конкурс прошёл днём раньше. За титул боролись шесть участниц. На подготовку к конкурсу у девушек был один месяц.

«Я шла на конкурс, чтобы получить какой-то драйв. Я его получила и, видимо, зрители это почувствовали. Весь месяц подготовки я отдавалась "Мисс ФМШ", но учёба также была в приоритете. Я всегда старалась учиться на "пятёрки", и во время конкурса – тоже», – рассказала победительница.

На конкурсе нужно было выполнить несколько заданий: придумать оригинальные ответы на вопросы, подготовить небольшую речь на заданную тему, показать себя в конкурсе импровизаций. Полностью показать свой потенциал школьницы смогли при выполнении «домашнего задания». На этом этапе высший балл получила Мария Чернякова – она прочитала со сцены рэп.

Напомним, 2 марта 2019 года 500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске.