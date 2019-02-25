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Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

Рубрика: общество

25.02.2019 20:23

фото со страницы Владислава Волкова во «ВКонтакте»

На прошедшей неделе сразу в трёх регионах Сибири были установлены рекордно высокие показатели температуры.

В среднем по Сибири конец февраля оказался самым тёплым за последние 50-100 лет. Так, 20 февраля в Искитиме был установлен рекорд максимальной температуры, которая составила +2,3 градуса, что на 0,3 градуса больше прошлого рекорда 1978 года. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Самый старый рекорд побили в Барнауле 20 февраля. В тот день было +5,7 градуса, что на 3,5 градуса больше показателя 1914 года. Также рекорд установлен в Междуреченске: +10 градусов 2019 года побили +4 градуса 1962 года.

Такие аномально высокие температуры в Сибири привели к тому, что медведи начали просыпаться раньше срока. В зооуголке Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ проснулись бурые медведи: трёхлетний Малыш и семилетняя Семениха.

«В период зимней спячки они то просыпались, то снова засыпали. А в этот раз проснулись и начали есть. Это означает, что всё, спячка закончилась, закончилась зима, весна на пороге», – рассказали агентству в Этнографическом музее народов Забайкалья.

В Красноярском зоопарке «Роев ручей» проснулся другой медведь — тяньшанский белокоготный по имени Памир. Также местные жители заметили проснувшихся бабочек, которые обычно появляются на месяц позже.

Напомним, до конца февраля синоптики обещают продолжение потепления в Новосибирской области.

Теги: зоопарки погода природное явление Гидрометцентр животные

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