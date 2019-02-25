Автобус раздавил голову охранника автовокзала в Кемерове

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Автобус раздавил голову охранника автовокзала в КемеровеРубрика: проиcшествия
25.02.2019 13:24
фото из группы «Инцидент» соцсети «ВКонтакте»
Водитель не увидел мужчину, который находился около автобуса и пытался помочь вытолкать его из колеи.
На кемеровском автовокзале 24 февраля погиб мужчина. Как пишут в социальных сетях очевидцы, водитель автобуса забуксовал в ледяной колее, ему на помощь прибежали охранники автовокзала.
«Они начали раскачивать автобус, один из мужчин стоял перед машиной. Автобус дёрнулся и покатился на человека. Голова только хрустнула и мужчина упал замертво», – рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Правоохранители начали проверку по факту происшествия.
Напомним, сегодня стало известно, что следком в Новосибирске расследует гибель рабочего при обрушении плиты в ремонтируемом кинотеатре «Космос».
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