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Автобус раздавил голову охранника автовокзала в Кемерове

Рубрика: проиcшествия

25.02.2019 13:24

фото из группы «Инцидент» соцсети «ВКонтакте»

Водитель не увидел мужчину, который находился около автобуса и пытался помочь вытолкать его из колеи.

На кемеровском автовокзале 24 февраля погиб мужчина. Как пишут в социальных сетях очевидцы, водитель автобуса забуксовал в ледяной колее, ему на помощь прибежали охранники автовокзала. 

«Они начали раскачивать автобус, один из мужчин стоял перед машиной. Автобус дёрнулся и покатился на человека. Голова только хрустнула и мужчина упал замертво», – рассказывают очевидцы в социальных сетях.  

Правоохранители начали проверку по факту происшествия.  

Напомним, сегодня стало известно, что следком в Новосибирске расследует гибель рабочего при обрушении плиты в ремонтируемом кинотеатре «Космос».

Теги: ДТП Кузбасс Кемерово

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В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов

вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

вчера 09:51 Хроника 1 Коммент.

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