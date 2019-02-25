Автобус раздавил голову охранника автовокзала в Кемерове

фото из группы «Инцидент» соцсети «ВКонтакте»

Водитель не увидел мужчину, который находился около автобуса и пытался помочь вытолкать его из колеи.

На кемеровском автовокзале 24 февраля погиб мужчина. Как пишут в социальных сетях очевидцы, водитель автобуса забуксовал в ледяной колее, ему на помощь прибежали охранники автовокзала.

«Они начали раскачивать автобус, один из мужчин стоял перед машиной. Автобус дёрнулся и покатился на человека. Голова только хрустнула и мужчина упал замертво», – рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия.

Напомним, сегодня стало известно, что следком в Новосибирске расследует гибель рабочего при обрушении плиты в ремонтируемом кинотеатре «Космос».