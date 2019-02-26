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Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

Рубрика: woman, общество

26.02.2019 09:07

фото предоставила «Фотострана»

Развлекательная соцсеть «Фотострана» опросила почти тысячу жителей Новосибирска на тему того, что для них важнее: друзья или вторая половинка.

Как показало исследование «Фотостраны», 27 % новосибирцев считает, что друзья намного важнее в жизни человека. Отношения же занимают только второстепенную роль.

«Друзья всегда рядом и не бросят тебя в беде, а отношения зачастую поддерживаются ради интимной близости и могут быть разрушены в любую минуту. Старая дружба определённо имеет большее значение в жизни, чем отношения», – прокомментировал своё решение респондент Владислав.

14 % участников опроса считают отношения и семью важнее друзей. Так, респондент Вероника рассказала исследователям, что не верит в дружбу. Она при этом отметила, что зато спутник жизни знает о тебе всё и не оставит в трудную минуту.

51 % респондентов утверждает, что нельзя ставить в сравнение дружбу и отношения. Например, участник опроса Денис, отметил, что если у тебя хорошие друзья и девушка, то они никогда не заставят тебя выбирать между ними.

Оставшиеся не смогли определиться с ответом, так как не имеют отношений или друзей для сравнения.

Напомним, в январе исследование показало, что почти половина новосибирцев считает характер важнее внешности.

Теги: исследования любовь

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

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вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

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