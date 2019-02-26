Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

фото предоставила «Фотострана»

Развлекательная соцсеть «Фотострана» опросила почти тысячу жителей Новосибирска на тему того, что для них важнее: друзья или вторая половинка.

Как показало исследование «Фотостраны», 27 % новосибирцев считает, что друзья намного важнее в жизни человека. Отношения же занимают только второстепенную роль.

«Друзья всегда рядом и не бросят тебя в беде, а отношения зачастую поддерживаются ради интимной близости и могут быть разрушены в любую минуту. Старая дружба определённо имеет большее значение в жизни, чем отношения», – прокомментировал своё решение респондент Владислав.

14 % участников опроса считают отношения и семью важнее друзей. Так, респондент Вероника рассказала исследователям, что не верит в дружбу. Она при этом отметила, что зато спутник жизни знает о тебе всё и не оставит в трудную минуту.

51 % респондентов утверждает, что нельзя ставить в сравнение дружбу и отношения. Например, участник опроса Денис, отметил, что если у тебя хорошие друзья и девушка, то они никогда не заставят тебя выбирать между ними.

Оставшиеся не смогли определиться с ответом, так как не имеют отношений или друзей для сравнения.

Напомним, в январе исследование показало, что почти половина новосибирцев считает характер важнее внешности.