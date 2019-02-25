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В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
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В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кориРубрика: общество
25.02.2019 12:58
фото сайта pixabay.com
Количество заболевших корью растёт на протяжении нескольких недель – в городе уже закрыли 23 детских сада.
В городе около 400 человек отказались делать прививки от кори, несмотря на то, что заболевание опасно как для взрослых, так и для детей. О показателях заболеваемости сообщили на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.
По словам мэра Анатолия Локтя, заболеваемость в детских садах составила 7268 детей, а в школах – 8852 ребёнка.
«На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ превысила порог на 29 %. По городу корью заболели 48 человек, 41 из них – дети. Всего привито 700 человек, а 400 категорически отказываются делать прививку. Сейчас мы проводим все необходимые мероприятия, чтобы остановить эпидемию», – сказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
За прошедшие две недели в городе уже закрыли 23 детских сада. Больше всего заразившихся оказалось в двух районах – Дзержинском и Октябрьском. Сейчас в городе полным ходом идёт вакцинация от кори.
Напомним, четыре дня назад участники религиозного сообщества наотрез отказались от использования любых вакцин.
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