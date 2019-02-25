Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

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Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в БелокурихеРубрика: проиcшествия
25.02.2019 09:46
скриншот с видео в youtube
Водитель Land Cruiser, мужчина 1987 года рождения – житель Новосибирска, оказался в состоянии алкогольного опьянения.
В ночь с 23 на 24 февраля водитель автомобиля Land Cruiser проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться, но не справился с управлением и рухнул с моста.
Сотрудники ДПС помогли выбраться из салона пассажиру и водителю. Последний – мужчина 1987 года рождения, житель Новосибирска, оказался в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобилю причинён материальный ущерб. В настоящее время по факту ДТП ведётся проверка и выясняются все обстоятельства. В отношении жителя Новосибирска сотрудниками Госавтоинспекции оформлен протокол административного производства по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Нарушитель доставлен в отдел полиции Белокурихи.
Напомним, несколько дней назад в Новосибирске произошло крупное ДТП.
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