Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

Лента новостейПредложить новость
В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции
Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова
Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных
Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов
Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делуРубрика: общество
25.02.2019 11:21
скриншот из youtube
Экс-начальника центра информационного и материального обеспечения города Бердска Анну Захарову обвиняют в присвоении более 2 миллионов бюджетных рублей.
Сегодня мэр Бердска Евгений Шестернин даёт в суде показания по громкому делу о присвоении крупной суммы бюджетных денег бывшей чиновницей городской администрации.
Экс-начальника центра информационного и материального обеспечения города Бердска Анну Захарову обвиняют в том, что в период с 2015 по 2017 год она присвоила более 2 миллионов бюджетных рублей.
На скамье подсудимых вместе с Захаровой трое пособников. По версии следствия, они были трудоустроены в ведомстве Захаровой, работу не выполняли, но зарплату получали. Кроме того, бывшую чиновницу уличили в том, что она выписала себе премий на миллион рублей.
Администрация Бердска пока не заявляла о гражданском иске.
Напомним, 22 февраля суд Центрального района Новосибирска оставил в СИЗО топ-менеджера клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова по подозрению в растрате и отмывании 1,3 миллиарда рублей
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции
Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова
Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных
Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов
Статьи по теме
Мост, обход или метро?
Опрос Сиб.фм: какие региональные мегапроекты требую...
Новости по теме
Популярное