Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

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Экс-начальника центра информационного и материального обеспечения города Бердска Анну Захарову обвиняют в присвоении более 2 миллионов бюджетных рублей.

Сегодня мэр Бердска Евгений Шестернин даёт в суде показания по громкому делу о присвоении крупной суммы бюджетных денег бывшей чиновницей городской администрации.

Экс-начальника центра информационного и материального обеспечения города Бердска Анну Захарову обвиняют в том, что в период с 2015 по 2017 год она присвоила более 2 миллионов бюджетных рублей.

На скамье подсудимых вместе с Захаровой трое пособников. По версии следствия, они были трудоустроены в ведомстве Захаровой, работу не выполняли, но зарплату получали. Кроме того, бывшую чиновницу уличили в том, что она выписала себе премий на миллион рублей.

Администрация Бердска пока не заявляла о гражданском иске.

Напомним, 22 февраля суд Центрального района Новосибирска оставил в СИЗО топ-менеджера клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова по подозрению в растрате и отмывании 1,3 миллиарда рублей