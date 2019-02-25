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Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

Рубрика: общество

25.02.2019 11:21

скриншот из youtube

Экс-начальника центра информационного и материального обеспечения города Бердска Анну Захарову обвиняют в присвоении более 2 миллионов бюджетных рублей.

Сегодня мэр Бердска Евгений Шестернин даёт в суде показания по громкому делу о присвоении крупной суммы бюджетных денег бывшей чиновницей городской администрации. 

Экс-начальника центра информационного и материального обеспечения города Бердска Анну Захарову обвиняют в том, что в период с 2015 по 2017 год она присвоила более 2 миллионов бюджетных рублей. 

На скамье подсудимых вместе с Захаровой трое пособников. По версии следствия, они были трудоустроены в ведомстве Захаровой, работу не выполняли, но зарплату получали. Кроме того, бывшую чиновницу уличили в том, что она выписала себе премий на миллион рублей. 

Администрация Бердска пока не заявляла о гражданском иске. 

Напомним, 22 февраля суд Центрального района Новосибирска оставил в СИЗО топ-менеджера клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова по подозрению в растрате и отмывании 1,3 миллиарда рублей

Теги: бюджет Бердск

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Предложить новость

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов

вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

вчера 09:51 Хроника 1 Коммент.

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