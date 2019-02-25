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Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

Рубрика: общество

25.02.2019 10:28

фото vk.com/lokovolley

Игра Суперкубка России по волейболу завершилась вчера на питерской арене в пользу хозяев площадки. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 3:1 победил новосибирский «Локомотив». Питерцы взяли реванш у «Локомотива» за предновогоднее поражение, а главное, сохранили третью позицию всего за четыре тура до конца регулярного чемпионата. 

В «Зените» из Санкт-Петербурга собраны опытные игроки, за спинами которых выступления во многих российских командах, но новосибирский «Локомотив» всё равно выделяется. Сразу пять «зенитовцев» раньше носили форму «железнодорожников», причём Лукаш Дивиш и Георг Грозер играли в Новосибирске ещё в прошлом году. А связующий Максим Шульгин, наоборот, в межсезонье сменил Питер на Новосибирск. 

Напомним, 20 февраля новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга и потерял шансы на выход в плей-офф. 

 

Теги: спорт волейбол

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сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

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