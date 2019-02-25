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Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»Рубрика: общество
25.02.2019 10:28
фото vk.com/lokovolley
Игра Суперкубка России по волейболу завершилась вчера на питерской арене в пользу хозяев площадки.
«Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 3:1 победил новосибирский «Локомотив». Питерцы взяли реванш у «Локомотива» за предновогоднее поражение, а главное, сохранили третью позицию всего за четыре тура до конца регулярного чемпионата.
В «Зените» из Санкт-Петербурга собраны опытные игроки, за спинами которых выступления во многих российских командах, но новосибирский «Локомотив» всё равно выделяется. Сразу пять «зенитовцев» раньше носили форму «железнодорожников», причём Лукаш Дивиш и Георг Грозер играли в Новосибирске ещё в прошлом году. А связующий Максим Шульгин, наоборот, в межсезонье сменил Питер на Новосибирск.
Напомним, 20 февраля новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга и потерял шансы на выход в плей-офф.
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