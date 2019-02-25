Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВАСИ ЛОЖКИНА В СОЦСЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

У прокуратуры не получилось вернуть статус экстремистской произведению «Великая прекрасная Россия».

Сегодня, 25 октября, в Октябрьском районном суде Новосибирска состоялся повторный процесс по делу о картине художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». Изначально, в 2016 году, её признали экстремистской, но затем решение отметили и отправили на пересмотр. Теперь суд отказался признавать картину таковой, несмотря на то, что на этом настаивала прокуратура.

Обвинение считало, что отказ от нейтральных обозначений нацией в произведении демонстрирует идеи превосходства представителей одной национальности над другой.

Во время новой экспертизы в произведении не нашли признаков экстремизма — сообщили «РИА-Новости». По словам экспертов, картина хоть и содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», однако при этом не возбуждает ненависти к кому-либо «на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе».

Также суд отклонил ходатайство помощника прокурора Октябрьского района Светланы Юрченковой о назначении ещё одной экспертизы.

Напомним, в январе суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме.