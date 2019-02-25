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Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

Рубрика: общество

25.02.2019 19:21

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВАСИ ЛОЖКИНА В СОЦСЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

У прокуратуры не получилось вернуть статус экстремистской произведению «Великая прекрасная Россия».

Сегодня, 25 октября, в Октябрьском районном суде Новосибирска состоялся повторный процесс по делу о картине художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». Изначально, в 2016 году, её признали экстремистской, но затем решение отметили и отправили на пересмотр. Теперь суд отказался признавать картину таковой, несмотря на то, что на этом настаивала прокуратура.

Обвинение считало, что отказ от нейтральных обозначений нацией в произведении демонстрирует идеи превосходства представителей одной национальности над другой.

Во время новой экспертизы в произведении не нашли признаков экстремизма — сообщили «РИА-Новости». По словам экспертов, картина хоть и содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», однако при этом не возбуждает ненависти к кому-либо «на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе».

Также суд отклонил ходатайство помощника прокурора Октябрьского района Светланы Юрченковой о назначении ещё одной экспертизы.

 

Напомним, в январе суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме.

Теги: экстремизм художники суд

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Предложить новость

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

сегодня 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

сегодня 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

сегодня 13:23 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

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