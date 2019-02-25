Оператора квадрокоптера оштрафовали за видео с видом на Новосибирскую ГЭС

4 балла
-6
65.51 74.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов

вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

вчера 09:51 Хроника 1 Коммент.

Оператора квадрокоптера оштрафовали за видео с видом на Новосибирскую ГЭС

Рубрика: общество

25.02.2019 12:39

СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО MAVIC AIR-РАЙОН НОВОСИБИРСКОЙ ГЭС ЗИМОЙ

В сильные морозы над водоёмом появилась красивая дымка – чтобы запечатлеть пейзаж, мужчина запустил беспилотник, нарушив правила.

Транспортная прокуратура Новосибирска оштрафовала автора видео, опубликованного в одном из новосибирских СМИ. Проведённая проверка показала, что автор 5 февраля 2019 года запустил беспилотник, не соблюдая требования законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сегодня, 25 февраля.

Видео было снято вечером в районе улицы Приморской Советского района Новосибирска. Автор видеоролика не получил разрешение на съёмку в воздушной зоне, где самолёты заходят на посадку в аэропорт Толмачёво.

«Видео, снятое в -35 градусов в районе Новосибирской ГЭС. Невероятно красивые испарения холодной воды под воздействием мороза и ветра», – говорится в сообщении под видео на YouTube.

Новосибирской транспортной прокуратурой в отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, автору придётся оплатить штраф – 3000 рублей.

Напомним, в Кемеровской области зенитчики отработали уничтожение беспилотников.

Теги: штрафы видео Транспортная прокуратура

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов

вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

вчера 09:51 Хроника 1 Коммент.

Статьи по теме

Image
01.11.2018

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...

Читать далее
Image
17.05.2018

В режиме ожидания

Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...

Читать далее
Image
01.04.2015

Долгмэн

Анекдоты о судебных приставах в Сибири

Читать далее

Новости по теме

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку 22.02.2019 Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке 19.02.2019 Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе 17.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу...