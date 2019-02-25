Оператора квадрокоптера оштрафовали за видео с видом на Новосибирскую ГЭС

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Оператора квадрокоптера оштрафовали за видео с видом на Новосибирскую ГЭСРубрика: общество
25.02.2019 12:39
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО MAVIC AIR-РАЙОН НОВОСИБИРСКОЙ ГЭС ЗИМОЙ
В сильные морозы над водоёмом появилась красивая дымка – чтобы запечатлеть пейзаж, мужчина запустил беспилотник, нарушив правила.
Транспортная прокуратура Новосибирска оштрафовала автора видео, опубликованного в одном из новосибирских СМИ. Проведённая проверка показала, что автор 5 февраля 2019 года запустил беспилотник, не соблюдая требования законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сегодня, 25 февраля.
Видео было снято вечером в районе улицы Приморской Советского района Новосибирска. Автор видеоролика не получил разрешение на съёмку в воздушной зоне, где самолёты заходят на посадку в аэропорт Толмачёво.
«Видео, снятое в -35 градусов в районе Новосибирской ГЭС. Невероятно красивые испарения холодной воды под воздействием мороза и ветра», – говорится в сообщении под видео на YouTube.
Новосибирской транспортной прокуратурой в отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, автору придётся оплатить штраф – 3000 рублей.
Напомним, в Кемеровской области зенитчики отработали уничтожение беспилотников.
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