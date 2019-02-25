После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

фото пресс-службы следственного комитета НСО

В Новосибирске пожарные пытались спасти четырёхлетнего ребёнка, который оказался заперт в горящем доме; на месте работают психологи.

Пожар случился днём сегодня, 25 февраля, в частном доме Заельцовского района на улице Правый Берег Ельцовки. В пресс-службе регионального МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило к ним слишком поздно. Прибыв всего через шесть минут, пожарные увидели, что огонь уже бушевал в самом доме.

«Звену газодымозащитников удалось зайти в дом и эвакуировать ребенка, но, к сожалению, было уже поздно, малыш погиб. Входная дверь в дом была закрыта снаружи на щеколду, шансов выбраться из горящего дома самостоятельно у ребенка не было», — сообщили в министерстве.

По итогу дом полностью сгорел внутри, площадь составила 50 квадратных метров. В тушении участвовали 20 человек личного состава и пять единиц техники. На месте случившегося работают дознаватели и психологи МЧС, а региональный следственный комитет уже начал уголовно-процессуальную проверку по факту гибели ребёнка. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

В МЧС также отметили, что случаи гибели детей при пожарах продолжаются в области, несмотря на постоянные призывы не оставлять их без присмотра и напоминать им о правилах безопасного поведения. Не так давно, 10 февраля, при пожаре в Кранозёрском районе погибло четыре ребёнка. Ещё ранее, в конце декабря, началась следственная проверка по факту гибели 29-летней женщины и её годовалого малыша во время пожара в Татарском районе.

Напомним, 21 февраля в центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки.