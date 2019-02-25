3 балла
-9
65.26 74.09
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

сегодня 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

сегодня 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

сегодня 13:23 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

Рубрика: проиcшествия

25.02.2019 19:32

фото пресс-службы следственного комитета НСО

В Новосибирске пожарные пытались спасти четырёхлетнего ребёнка, который оказался заперт в горящем доме; на месте работают психологи.

Пожар случился днём сегодня, 25 февраля, в частном доме Заельцовского района на улице Правый Берег Ельцовки. В пресс-службе регионального МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило к ним слишком поздно. Прибыв всего через шесть минут, пожарные увидели, что огонь уже бушевал в самом доме.

«Звену газодымозащитников удалось зайти в дом и эвакуировать ребенка, но, к сожалению, было уже поздно, малыш погиб. Входная дверь в дом была закрыта снаружи на щеколду, шансов выбраться из горящего дома самостоятельно у ребенка не было», — сообщили в министерстве.

По итогу дом полностью сгорел внутри, площадь составила 50 квадратных метров. В тушении участвовали 20 человек личного состава и пять единиц техники. На месте случившегося работают дознаватели и психологи МЧС, а региональный следственный комитет уже начал уголовно-процессуальную проверку по факту гибели ребёнка. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

В МЧС также отметили, что случаи гибели детей при пожарах продолжаются в области, несмотря на постоянные призывы не оставлять их без присмотра и напоминать им о правилах безопасного поведения. Не так давно, 10 февраля, при пожаре в Кранозёрском районе погибло четыре ребёнка. Ещё ранее, в конце декабря, началась следственная проверка по факту гибели 29-летней женщины и её годовалого малыша во время пожара в Татарском районе.

Напомним, 21 февраля в центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки.

Теги: пожар Следственный комитет МЧС дети

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

сегодня 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

сегодня 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

сегодня 13:23 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее

Новости по теме

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос» сегодня 10:50 Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске вчера 15:17

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона