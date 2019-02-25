После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями
Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре
В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков
Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец
В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
25.02.2019 21:04
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
Воспитанница интерната для умственно нездоровых напала на двоих детей: она вырвала из их ушей серьги и съела бижутерию.
Прокуратура Новосибирской области устроит проверку в Ояшинском доме-интернате для умственно нездоровых детей после случая с нападением одной из его воспитанниц. Девушка, оставшись без присмотра, набросилась на двоих детей, вырвав серьги из их ушей. Затем она проглотила эти украшения.
На том, чтобы в учреждении провели полную проверку, настаивают новосибирские общественники организации «Гражданский патруль». Её глава Ростислав Антонов заявил, что случившийся инцидент показывает: либо сотрудники интерната не следовали установленной инструкции, оставив девочку одну в коридоре больницы, либо им не проводили инструктаж.
«Помимо этого, сопровождающие нарушили Кодекс этики и служебного поведения, обязывающий обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребёнка. Девочка, сорвавшая серёжки с других детей, не только причинила вред их здоровью, но и подвергла опасности себя», – прокомментировал Ростислав Антонов.
Напомним, в феврале стало известно, что новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями.
Комментарии
Лента новостей
Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями
Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре
В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков
Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец
В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Новости по теме
Популярное