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После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

25.02.2019 21:04

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Воспитанница интерната для умственно нездоровых напала на двоих детей: она вырвала из их ушей серьги и съела бижутерию.

Прокуратура Новосибирской области устроит проверку в Ояшинском доме-интернате для умственно нездоровых детей после случая с нападением одной из его воспитанниц. Девушка, оставшись без присмотра, набросилась на двоих детей, вырвав серьги из их ушей. Затем она проглотила эти украшения.

На том, чтобы в учреждении провели полную проверку, настаивают новосибирские общественники организации «Гражданский патруль». Её глава Ростислав Антонов заявил, что случившийся инцидент показывает: либо сотрудники интерната не следовали установленной инструкции, оставив девочку одну в коридоре больницы, либо им не проводили инструктаж.

«Помимо этого, сопровождающие нарушили Кодекс этики и служебного поведения, обязывающий обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребёнка. Девочка, сорвавшая серёжки с других детей, не только причинила вред их здоровью, но и подвергла опасности себя», – прокомментировал Ростислав Антонов.

Напомним, в феврале стало известно, что новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями.

Теги: прокуратура проверки

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Лента новостей

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Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

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После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

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вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

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После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

вчера 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

вчера 14:57 Общество 0 Коммент.

Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:23 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

вчера 12:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

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