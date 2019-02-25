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Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице

Рубрика: проиcшествия

25.02.2019 16:13

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В аварии, произошедшей в 4:50 на улице Троллейной, остались в живых водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-21093, девушка получила тяжёлые травмы головы.

В ГИБДД сообщили, что водитель «девятки» был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, пассажир 1984 года рождения в результате аварии получил закрытый перелом ключицы. Девушка 1995 года рождения была доставлена с тяжёлой травмой головы. 

«Пострадавшие находятся в 34-й больнице со средней степенью тяжести. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», – прокомментировала специалист пресс-службы минздрава Новосибирской области Елена Чернышева.

Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что на участке дороги, где произошло ДТП, располагается автомойка, где часто стоят грузовые автомобили, создающие проблемы при движении транспорта.

«Водители фур никогда не включают аварийку, стоят там в очереди на мойку, мойка "бабло" гребёт, а парковку для ожидания жаба душит сделать»; «Да они на мойку стоят там постоянно. Пробка из-за них всегда. Рано или поздно кто-нибудь бы там убился, вот и дождались. Кто ездит там, тот знает, что эта проблема уже давно назревала там», – комментируют люди под записями о трагедии в социальных сетях. 

Напомним, смертельное ДТП произошло 25 февраля в Ленинском районе Новосибирска.

 

Теги: ДТП больницы

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сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

сегодня 13:23 Авто 0 Коммент.

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Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

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