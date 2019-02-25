Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице

Лента новостейПредложить новость
После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку
Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре
В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков
Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец
В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»
Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больницеРубрика: проиcшествия
25.02.2019 16:13
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В аварии, произошедшей в 4:50 на улице Троллейной, остались в живых водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-21093, девушка получила тяжёлые травмы головы.
В ГИБДД сообщили, что водитель «девятки» был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, пассажир 1984 года рождения в результате аварии получил закрытый перелом ключицы. Девушка 1995 года рождения была доставлена с тяжёлой травмой головы.
«Пострадавшие находятся в 34-й больнице со средней степенью тяжести. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», – прокомментировала специалист пресс-службы минздрава Новосибирской области Елена Чернышева.
Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что на участке дороги, где произошло ДТП, располагается автомойка, где часто стоят грузовые автомобили, создающие проблемы при движении транспорта.
«Водители фур никогда не включают аварийку, стоят там в очереди на мойку, мойка "бабло" гребёт, а парковку для ожидания жаба душит сделать»; «Да они на мойку стоят там постоянно. Пробка из-за них всегда. Рано или поздно кто-нибудь бы там убился, вот и дождались. Кто ездит там, тот знает, что эта проблема уже давно назревала там», – комментируют люди под записями о трагедии в социальных сетях.
Напомним, смертельное ДТП произошло 25 февраля в Ленинском районе Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку
Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре
В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков
Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец
В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»
Статьи по теме
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное