Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

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Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найденаРубрика: общество
25.02.2019 14:57
ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ТАТЬЯНЫ ПАХТМАН В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Волонтёры народной дружины «Феникс» и полиция искали пропавшую почти двое суток.
Татьяну Пахтман, пропавшую два дня назад в Новосибирске, нашли. Об этом опубликовали информацию волонтёры народной дружины «Феникс» в группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках!» – говорится в сообщении.
23-летняя Татьяна Пахтман пропала 23 февраля. Девушка выделялась яркой внешностью: у неё были серёжки-«тоннели» в ушах, проколотый нос и татуировка на шее. Её поисками занимались волонтёры народной дружины, поисковые отряды, полиция. Им также помогали многие новосибирцы, делая перепосты объявления на своих страницах в соцсетях.
Напомним, 10 февраля была найдена пропавшая 11-летняя девочка из Ояша.
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