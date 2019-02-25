Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ТАТЬЯНЫ ПАХТМАН В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Волонтёры народной дружины «Феникс» и полиция искали пропавшую почти двое суток.

Татьяну Пахтман, пропавшую два дня назад в Новосибирске, нашли. Об этом опубликовали информацию волонтёры народной дружины «Феникс» в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках!» – говорится в сообщении.

23-летняя Татьяна Пахтман пропала 23 февраля. Девушка выделялась яркой внешностью: у неё были серёжки-«тоннели» в ушах, проколотый нос и татуировка на шее. Её поисками занимались волонтёры народной дружины, поисковые отряды, полиция. Им также помогали многие новосибирцы, делая перепосты объявления на своих страницах в соцсетях.

Напомним, 10 февраля была найдена пропавшая 11-летняя девочка из Ояша.