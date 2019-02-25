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Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Рубрика: общество

25.02.2019 14:57

ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ТАТЬЯНЫ ПАХТМАН В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Волонтёры народной дружины «Феникс» и полиция искали пропавшую почти двое суток.

Татьяну Пахтман, пропавшую два дня назад в Новосибирске, нашли. Об этом опубликовали информацию волонтёры народной дружины «Феникс» в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках!» – говорится в сообщении.

23-летняя Татьяна Пахтман пропала 23 февраля. Девушка выделялась яркой внешностью: у неё были серёжки-«тоннели» в ушах, проколотый нос и татуировка на шее. Её поисками занимались волонтёры народной дружины, поисковые отряды, полиция. Им также помогали многие новосибирцы, делая перепосты объявления на своих страницах в соцсетях.

Напомним, 10 февраля была найдена пропавшая 11-летняя девочка из Ояша.

 

Теги: поиски пропавших волонтёры девушка

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Предложить новость

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

сегодня 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

сегодня 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

сегодня 13:23 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

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